Steam: Kult-Shooter-Fortsetzung verschwindet still und heimlich

Die Unreal-Reihe gehört zu den Wegbereitern des FPS-Genres. (Bild: Epic Games)

Die Unreal-Reihe ist aus der Historie der First-Person-Shooter nicht wegzudenken. Im Dezember schaltete Epic Games jedoch der Server ab. Ein neues Spiel sollte Fans auch auf GOG und Steam begeistern, doch vom neuen Unreal Tournament fehlt auf einmal jede Spur.

Unreal Tournament: Epic löscht Steam-Seite von neuem Shooter

Zwar waren die späteren Ableger der Unreal-Tournament-Reihe eher mittelmäßig, doch sind die früheren Spiele nach wie vor als wichtige Wegbereiter für moderne Multiplayer-Shooter zu betrachten. Vor gut einem halben Jahr zog Epic jedoch bei den Unreal-Spielen den Stecker, aber tröstete Fans mit der Ankündigung eines neuen Teils. Dieser ist allerdings wie vom Erdboden verschluckt.

Im Dezember 2022 kündigte Epic Games Unreal Tournament 3 X, also ein Remaster von UT 3 an. Das Spiel sollte den Platz den damals abgeschalteten Unreal-Server einnehmen. Geplant war ein Free2Play-Spiel ohne Mikrotransaktionen mit Crossplay zwischen Steam, dem Epic Games Store und GOG. Eine Steam-Seite existierte bereits.

Die Steam-Seite wurde nun von Epic Games selbst entfernt, wie Wario64 in einem Tweet erklärt. Derselbe Account machte auch im Dezember 2022 auf das Remaster von Unreal Tournament 3 aufmerksam.

Auf Anfrage von PCGamer hieß es auf Seiten von Epic Games, man haben dazu nichts mitzuteilen. (Quelle: PCGamer).

Offizielle Ankündigung gab es nie

Von Epic Games kam nie eine offizielle Ankündigung von Unreal Tournament 3 X, auch wenn an der Echtheit der Steam-Seite kein Zweifel bestand. Genau so still und leise wie das Spiel seinen Weg an die Öffentlichkeit fand, verschwand es auch wieder.

Durch die Server-Abschaltungen der alten Spieler und ohne Aussicht auf ein neues Spiel stehen Fans indessen ganz ohne Unreal Tournament da. Ein Schicksal, das weder die Fans noch die Unreal-Reihe selbst verdient haben.