Diablo 4: Spieler findet absurdes Item – Kämpfe werden reine Glückssache

Spieler findet Handschuhe, die jeden Kampf in Diablo 4 zur Glückssache machen. (Bild: Blizzard)

Was einen Charakter in Diablo 4 erst richtig abrundet, sind die Ausrüstung und die passenden Werte und Effekte auf den einzelnen Items. Ein Spieler findet jedoch Handschuhe, deren Einzigartigkeit darin besteht, so ziemlich jeden Kampf zu einer reinen Glückssache zu machen.

Diablo 4: Item macht Kämpfe zur reinen Glückssache

Wer in Diablo 4 die Levelphase hinter sich gebracht hat, macht sich daran, auf den höheren Weltstufen Gegenstände zu farmen, die den eigenen Build noch besser machen. Dabei müssen nicht nur die Werte, also Dinge wie Stärke oder Geschicklichkeit möglichst hoch sein, sondern auch die legendären Aspekte zum Build passen.

Legendäre Aspekte können die Fähigkeiten eures Charakters auf vielfältige Art verstärken und gehören zu den Schlüsselelementen vieler Builds. In welches Konzept dieser Fund von Reddit-Nutzer Mcsebbymeal passt, ist jedoch schwer zu sagen.

Schon der legendäre Aspekt macht Kämpfe zu einer reinen Glückssache. Er bewirkt das jeder Angriff zwischen 1 und 280 Prozent des normalen Schadens verursacht. Mcsebbymeals Barbar schlägt also zu wie eine Dampframme oder bewirft die Gegner mit Watte und auch alles dazwischen.

Noch mehr Glücksspiel

Doch nicht genug der Zufälligkeiten. Die Handschuhe haben zudem noch vier weitere Effekte, die alle nur durch Glückstreffer ausgelöst werden. Glückstreffer (Englisch: Lucky Hit) sind etwas anderes als kritische Treffer. Bestimmte Fähigkeiten können jeweils mit einer eigenen prozentualen Wahrscheinlichkeit einen Glückstreffer landen. Nur dann besteht die Chance, dass die Glückstreffer-Effekte überhaupt ausgelöst werden können. Die Effekte haben alle eine eigene Wahrscheinlichkeit, ausgelöst zu werden.

Diese Handschuhe gibt es nur ab Weltstufe 3, doch welche ist zum Leveln die Richtige?

Diablo 4: Welche Weltstufe solltet ihr wählen? Abonniere uns

auf YouTube

Nehmen wir nur die Handschuhe, würfelt das Spiel also gleich fünfmal. Ein Mal, ob überhaubt ein Glückstreffer gelandet wird und dann noch für jeden einzelnen Effekt. Es können keiner, einer oder gleich alle vier Effekte ausgelöst werden. Mehr Glücksache kann ein Item kaum sein.

Diablo hat durchaus eine Tradition mit absurden Items. So gab es in Teil 3 beispielsweise die „Rindebardike“, eine legendäre Stangenwaffe, die unter anderem bei einem Treffer eine Herde mörderischer Kühe beschwören konnte.