Nur noch kurze Zeit: GOG verschenkt umstrittenes Horrorspiel

Bei GOG lässt ein Publisher mal wieder ein Gratis-Angebot springen. Dieses Mal könnt ihr euch den zweiten Teil der Amnesia-Reihe schnappen. Doch ihr solltet euch beeilen: Das kostenfreie Angebot ist mit einem knappen Timer versehen.

Amnesia: A Machine For Pigs kostenlos bei GOG sichern

Auf GOG findet aktuell eine kleine Gratis-Aktion statt, bei der ihr euch das 2013 erschienene Amnesia: A Machine For Pigs kostenlos abgreifen könnt. Anlass für das Gratis-Angebot dürfte das neu erschienene Amnesia: The Bunker sein. Der vierte Teil der erfolgreichen Horror-Reihe feierte am 6. Juni seinen Release. Auf Steam könnt ihr in eine kostenlose Demo reinschnuppern.

Der zweite Teil der Reihe genießt unter Fans einen zwiegespaltenen Ruf. Schaut man zum Beispiel in die Wertung auf GOG, wird schnell klar: A Machine For Pigs kann den qualitativen Standard des ersten Teils nur schwer halten. Eingefleischte Fans vermissen Features, die den Vorgänger aus- und besonders beliebt gemacht haben. Auch der Horror und die Puzzles kommen zu kurz.

Dennoch sprechen sich auch einige positiv über das Horror-Game aus und loben vor allen Dingen die makabere Story und größere Immersion durch das atmosphärische Setting. Auf Metacritic geht A Machine For Pigs mit durchschnittlichen 72 an den Start, der User-Score straft das Spiel mit durchwachsenen 5.9 ab (Quelle: Metacritic).

Wenn ihr euch selbst einen Eindruck von Amnesia: A Machine For Pigs machen wollt, könnt ihr euch diesen Trailer reinziehen:

Die Uhr tickt: So lange könnt ihr euch das Horror-Game noch gratis schnappen

Das kostenlose Angebot auf GOG ist zeitlich knapp begrenzt. Ihr habt nur noch bis zum 9. Juni um 9:00 Uhr Zeit, euch das Game einzutüten. Danach gehört euch die DRM-freie Version für immer.

Wenn ihr euch das düstere Storygame lieber auf Steam zulegen wollt, dort könnt ihr es bis zum 12. Juni noch zu einem Schnäppchenpreis von 2,92 abstauben:

Wir empfehlen allerdings das großartige Soma, das ebenfalls von Frictional Games stammt. Hier erwartet euch eine ganze Schippe mehr Sci-Fi. Aktuell ist es für schmale 4,34 Euro zu haben.

