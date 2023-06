The Day Before: Ex-Steam-Liebling erntet Spott für merkwürdigen Trailer

Dieser Screenshot stammt nicht aus einem Rennspiel, sondern aus dem Survival-Game The Day Before. (Bild: Fntastic)

Völlig egal, was für ein Spiel am Ende bei The Day Before herauskommt oder eben auch nicht, der Weg dorthin ist eine bemerkenswerte Geschichte für sich. Nach längerem Stillschweigen meldet sich Entwickler Fntastic mit einem neuen Trailer zurück, der erneut für spöttische Kommentare sorgt.

The Day Before: Neuster Trailer zeigt auf einmal Sportwagen

Nach wie vor sind viele Spieler davon überzeugt, dass The Day Before als Spiel nicht wirklich existiert oder gar ein Betrug ist. Bewiesen ist davon nach wie vor nichts. Die Vorwürfe sind genauso vage und schleierhaft wie das tatsächliche Konzept hinter The Day Before. Mit jedem neuen Trailer wird die Geschichte immer merkwürdiger.

Der neuste Trailer ist nur 36 Sekunden lang und zeigt wie ein Sportwagen durch eine verlassene Großstadt brettert:

The Day Before – Survive the Apocalypse With Speed

Der Sportwagen ist ein bisher nicht gezeigtes neues Feature. Spieler sollen nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Häuser in The Day Before kaufen können, die dann auch angepasst werden können. Diese neuen Features enthüllten die Entwickler in einem Interview mit der australischen Seite WellPlayed. Außerdem soll sich das Spiel weg vom PvE und mehr in Richtung PvP bewegen. (Quelle: WellPlayed).

Der Rechtsstreit über den Namen dauert weiterhin an, die Entwickler halten aber am geplanten Release-Datum fest. Vor dem 10. November 2023 soll es eine geschlossene Beta geben.

Neuer Trailer erntet Spott

Einigen YouTube-Nutzern kam der Inhalt des Trailers bekannt vor. Ein Sportwagen in einer postapokalyptischen Großstadt, ein Hirsch, der durchs Bild rennt, die Bilder erinnern einige an den Anfang des Films I Am Legend, in dem Will Smith in einem Mustang auf Rotwildjagd geht.

Das sich The Day Before gerne inspirieren lässt, wurde schon an anderer Stelle festgestellt:

In den YouTube-Kommentaren wird sich darüber lustig gemacht, dass ein tiefergelegter Sportwagen natürlich genau das richtige für die Zombie-Apokalypse ist. Von den Zombies allerdings, so heißt es in den Kommentaren, ist erstaunlicherweise nichts mehr zu sehen. Der Nutzer ELITELEGENDS fasst die Situation wie folgt zusammen: „Ah ja, denn nichts sagt mehr ‚macht euch bereit für die beste Survival-Erfahrung des Jahres‘ wie Clubmusik, ein Sportwagen, eine leere Stadt und keine Zombies.“

The Day Before wird nach wie vor mit großer Skepsis begegnet und wirft mit den ständigen Neuausrichtungen die Frage auf, was für ein Spiel es nun sein will und vor allem für welche Zielgruppe?