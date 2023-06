Neues Herr-der-Ringe-Spiel: Fans verhöhnen Trailer, doch sie sind im Unrecht

The Lord of the Rings: Return to Moria könnt ihr mit eurem eigenen Zwerg die Minen zurückerobern. (Bild: Free Range Games)

Ein Kommentar von Daniel Hartmann:

The Lord of the Rings: Return to Moria ist ein Survival- und Crafting-Game, das im Herbst 2023 erscheinen soll. Das Gollum-Trauma scheint zumindest bei den PlayStation-Fans noch tief zu sitzen, denn der neuste Trailer wird zum Teil regelrecht verhöhnt. Meiner Meinung nach tun sie dem Spiel allerdings Unrecht und sich selbst keinen Gefallen.

The Lord of the Rings: Return to Moria – Neuer Trailer zum Survival-Game

Was sich hinter The Lord of the Rings: Return to Moria verbirgt, lässt sich zum aktuellen Kenntnisstand wie folgt zusammenfassen: Deep Rock Galactic trifft auf Valheim und das im Setting des vierten Zeitalters von Mittelerde. Wer wie ich mit beiden Spielen schon Dutzende Stunden Spaß hatte und noch dazu Herr-der-Ringe-Fan ist, dürfte sich bei der Ausgangslage schon mal abgeholt fühlen.

Der neuste Trailer zeigt mehr von den Minen Morias und auch dem Basenbau. Außerdem den Kampf der Zwerge gegen diverse Gegnertypen:

The Lord of the Rings: Return to Moria - Gameplay Trailer

Der Trailer wurde auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal von PlayStation hochgeladen, doch wird er dort in den Kommentaren regelrecht verhöhnt. (Quelle: YouTube).

PlayStation-Fans verhöhnen Trailer, doch sich sind im Unrecht

Was unter dem Video zu lesen, hinterlässt mich doch etwas schockiert. Viele Kommentare sind völlig deplatziert, ohne Kontext und komplett am Thema vorbei. Ich weiß, das Gollum-Trauma sitzt tief, doch was hat dieses Spiel damit zu tun? Es ist ein anderer Entwickler, ein anderer Publisher und völlig unabhängig vom Gollum entstandenes Spiel.

Das Problem, alle Entwickler, die Herr-der-Ringe-Spiele machen, als eine Entität wahrzunehmen, haben aber viele. Unter dieses Video zu schreiben, man wolle ein neues Schlacht um Mittelerde, ist recht sinnlos. Nicht, das ich mir das nicht auch wünschen würde, aber eine Anfrage an Electronic Arts wäre da zielführender. An wen richten sich also solche Kommentare? An Sony? Free Range Games, das Studio hinter Return to Moria? So weit wird dann aber nicht gedacht.

Ein wenig weiter denken würde auch dem Nutzer helfen, der das Nemesis-System aus Schatten des Krieges als „goldenen Schlüssel“ zu einem tollen Spiel sieht. Sag das doch besser Warner Bros., die auf dem Patent für dieses Feature sitzen.

Der Herr der Ringe: Die besten und übelsten Spiele aus dem Tolkien-Universum Bilderstrecke starten (11 Bilder)

Grundsätzlich wird Return to Moria kein Spiel, dass die Hardware-Leistung einer PS5 ausreizen wird. Optisch wird es sicher kein Meilenstein, doch das Spiel als „PS3-Game“ zu bezeichnen, ist ungerecht. Free Range Games ist kein AAA-Studio, mit den Ressourcen von beispielsweise Sonys hauseigenen Studios.

Ob das am Ende gutes Spiel wird? Keine Ahnung, aber in diesen Kommentaren wird Return to Moria Unrecht getan. Spätestens im Herbst 2023 wissen wir mehr, da soll The Lord of the Rings: Return to Moria für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Auf dem PC erscheint ist zunächst exklusive im Epic Games Store, das wäre doch etwas, was man tatsächlich mal kritisieren könnte.