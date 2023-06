Comeback in Starfield: Nervigster The-Elder-Scrolls-Charakter ist nach 17 Jahren zurück

Bethesda beehrt euch in Starfield wieder mit dem lästigsten Charakter der RPG-Geschichte. (Bild: Bethesda)

Der Xbox Games Showcase hat viele neue Infos an Land gespült. Natürlich auch für das heiß erwartete Starfield. Das Sci-Fi-Rollenspiel aus dem Hause Bethesda wird einen alten Bekannten zurückbringen. Fragt sich, ob die Fans von The Elder Scrolls auf dieses Wiedersehen nicht lieber verzichten möchten.

Lästiger Oblivion-Charakter macht Starfield unsicher

Xbox hatte im letzten Showcase viel über Starfield zu berichten. Ein 45-minütiges Deepdive-Video zeigt endlich mehr vom Gameplay des Sci-Fi-Abenteuers. Und auch in Bezug auf detaillierte Inhalte lässt der Konsolenhersteller mehr Einblicke zu.

Ein furchterregendes (oder auch freudiges, je nachdem wie ihr zu ihm steht) Detail ist die Rückkehr eines alten Oblivion-Charakters, der mit seiner nervigen Art und sonderbaren Frisur noch vielen TES-Fans im Gedächtnis geblieben sein dürfte. Falls ihr ihn nicht kennt, könnt ihr euch hier einen Eindruck vom Plappermaul machen:

Habt ihr euch in The Elder Scrolls: Oblivion den Titel Grand Champion in der Arena verdient, begegnet euch der Adoring Fan. Dieser ist euer glühender Bewunderer, redet viel und möchte praktisch alles für euch tun – Massagen inklusive.

Welche Rolle hat der Adoring Fan im Sci-Fi-RPG?

Wenn ihr euch in Starfield dazu entscheidet, die Eigenschaft auszuwählen, in der ihr als Held verehrt werdet, wird der Adoring Fan euch auch in diesem Abenteuer begleiten.

Seine unnütze Art in Oblivion wird in Starfield wohl auch nur geringfügig aufgewertet. Der anhängliche Blondschopf wird bei euren intergalaktischen Reisen Teil der Crew und versorgt euch regelmäßig mit der Aufmerksamkeit und den Geschenken, die ihr verdient. Dabei sind seine Interaktionen zufällig und mit seiner Spezialisierung auf Heimlichkeit bekommt er bestimmt noch eine Prise Creepieness obendrauf.

Immerhin: Sollte euch der Gute einmal zu doll auf die Pelle rücken oder ihr euch doch entscheiden, dass ihr genug begehrt wurdet, könnt ihr ihn wohl einfach mit Blei durchlöchern und ihr seid ihn wieder los.

Um euch die moderne Version des Oblivion-Charakters in Starfield anzusehen, könnt ihr euch das Xbox Showcase ab Minute 15 zu Gemüte führen: