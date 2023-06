Keinen Bock auf Call of Duty? 2 Shooter-Highlights diese Woche kostenlos testen

Am Wochenende könnt ihr Ubisofts Shooter XDefiant kostenlos testen. (Bild: Ubisoft)

Für Shooter-Fans stehen in den nächsten Tagen gleich zwei potenzielle Jahres-Highlights mit neuen kostenlosen Testphasen in den Startlöchern. Embarks The Finals geht in eine zweite Closed Beta und Ubisofts Shooter XDefiant öffnet dieses Mal sogar allen interessierten Spielern die Tore.

1. Shooter-Highlight: The Finals

Bei Embark handelt es dank diverses Battlefield-Veteranen um ein Studio mit jeder Menge Shooter-Expertise und beim speziellen Zerstörungs-Feature kennen die sich ziemlich gut aus. The Finals ist eine fiktive Gameshow, bei der ihr mit einem breiten Arsenal an Waffen und Gadgets die Map ordentlich umgestalten könnt.

In Bewegtbildern sieht The Finals dann so aus:

THE FINALS Closed Beta Trailer

Schon die erste Beta-Phase kam bei Genre-Fans ziemlich gut an, eine weitere Closed Beta findet vom 14. bis zum 21. Juni 2023 statt. Ihr meldet euch einfach kostenlos über die Steam-Seite an. Falls ihr die erste Testphase spielen konntet, seid ihr automatisch wieder dabei. Ansonsten könnt ihr über den gesamten Testzweitraum noch eingeladen werden.

Die zweite Beta bietet neue Waffen und auch ein neues Fortschrittssystem. Außerdem gibt es einen neuen Modus namens Quick Cash bei dem nur drei statt vier Teams gegeneinander Spieler. Die Matches sind etwas länger, aber es gibt schnellere Wiederbelebungszeiten, schnellere Extraktionszeiten und nur jeweils einen Vault gleichzeitig. Der Release von The Finals ist noch für das Jahr 2023 geplant.

Bei spieletipps kam The Finals auf jeden Fall gut an:

2. Shooter-Highlight: XDefiant

Praktischerweise könnt ihr von The Finals zu Ubisofts XDefiant quasi nahtlos übergehen. Die Open Session findet vom 21. bis 23. Juni 2023 auf den Plattformen PC, PS5 und Xbox Series X|S statt. Ihr könnt euch kostenlos auf der offiziellen Website registrieren. Wer schon bei der Closed Beta dabei war, darf sogar einen Tag eher spielen.

Ubisoft zeigt in diesem Trailer an paar Reaktionen bekannter Streamer auf XDefiant:

XDefiant: Community-Reaktionen, die Übersicht

XDefiant soll noch im Sommer 2023 erscheinen. Das Spiel startet mit fünf Fraktionen, 14 Maps und 24 Waffen. Ubisoft plant bereits vier Seasons für das erste Jahr, die den Free2Play-Shooter um vier Fraktionen, zwölf neue Maps und zwölf neue Waffen erweitern sollen.

Ist XDefiant jetzt ein CoD-Killer? Eigentlich ist das irrelevant, denn ein guter First-Person-Shooter steckt dort auf jeden Fall drin und das sollte eigentlich reichen. Schön, wenn es so einfach wäre: