Die Open World, die alle wollen: Erstes Gameplay aus neuem Star-Wars-Spiel haut Fans um

Der Hype für Star Wars Outlaws ist groß. (Bild: Ubisoft)

Ubisoft hat in seinem neusten Showcase einen 10-minütigen Trailer zum überraschenden Open-World-Game Star Wars Outlaws veröffentlicht. Das darin gezeigte Gameplay überzeugt die Fans auf ganzer Linie und diese malen sich schon ihre kühnsten Verbrecher-Fantasien im GTA-Stil aus.

Star Wars Outlaws: Gameplay-Trailer begeistert die Spieler

Nachdem Xbox in seinem Showcase schon einen kleinen Einblick in das kommende Star Wars Outlaws von Massive Entertainment gegeben hat, liefert Ubisoft jetzt mehr Tiefe nach.

In Form eines 10-minütigen Gameplay-Trailers werden die Fans mit spannenden Info-Happen und einem bombastisch aussehenden Open-World-Abenteuer überrascht.

In Star Wars Outlaws kämpft ihr euch als Gesetzlose Kay Vess durch die Verbrecherwelt, begleitet von eurem niedlichen, aber fähigen Begleiter Nix (Quelle: Ubisoft).

Euer oberstes Ziel ist die Erlangung der Freiheit und diese genießt ihr auch in der Open World. Bereist mit eurem Raumschiff fremde Planeten, nutzt Fahrzeuge, macht krumme Geschäfte, stürzt euch in Laserwaffen-Gefechte und agiert taktisch mit eurem Sidekick.

Ihr könnt euch auch eleganter durch die Missionen schlagen. Es ist möglich, sich im Stealth-Stil fortzubewegen und damit wenig Aufsehen zu erregen. Spätestens die Raumschlachten runden das perfekte Star-Wars-Erlebnis ab.

Schaut euch den umfangreichen Gameplay-Trailer am besten einfach direkt selbst an:

Star Wars Outlaws: Offizieller Gameplay-Walkthrough

Das Star-Wars-Game mit Open World, auf das alle gewartet haben

Unter EA hat das Star-Wars-Franchise turbulente Zeiten erlebt. Spätestens mit dem Erfolg von Jedi: Fallen Order war aber klar: Die Fans erfreuen sich an Einzelspielererfahrungen.

Leider kamen jedoch auch angehende Open-World-Hoffnungsträger unter dem Publisher auf keinen grünen Zweig.

Massive Entertainment will es nun besser machen und präsentiert den Fans jetzt eine lebendige und atmosphärische Open World.

In den Kommentaren auf YouTube machen die Fans deutlich: Wir sind bereit für dieses Spiel.

Viele feiern den Aspekt, dass sich Star Wars Outlaws nicht auf die immergleichen Seiten wie Jedi oder Imperium konzentriert, sondern den Schauplatz in das organisierte Verbrechen verlegt. Sie wünschen sich spannende Story-Missionen bei denen sie mit Kopfgeldjägern, Söldnern oder den Hutts interagieren müssen (Quelle: YouTube).

Etliche freuen sich auf Konflikte mit dem Gesetz und malen sich wilde Verfolgungsjagden in guter, alter GTA-Manier aus. Wenn Massive Entertainment das abliefern kann, was die jetzigen Gameplay-Szenen versprechen, bekommen wir wohl die Open-World im Star-Wars-Universum, auf die wir so lange gewartet haben. Star Wars Outlaws soll voraussichtlich 2024 für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Star Wars Outlaws scheint eine echte Grafik-Bombe zu werden. Welche weiteren Kracher euch noch erwarten, seht ihr in dieser Bilderstrecke: