Diablo 4: Spieler versuchen traditionsreiches Geheimnis zu lüften

Blizzard ist bekanntermaßen ein Studio, das Freude an Easter Eggs hat. Natürlich nur inoffiziell, denn ihr wisst ja alle: „Es gibt kein Kuh-Level.“ Oder etwa doch? Die Diablo-4-Community glaubt, dass sich auch im vierten Teil der ARPG-Reihe irgendwo ein besonderes Level verbirgt, und sie kommt dem Geheimnis Stück für Stück auf die Spur.

Diablo 4: Spieler suchen nach dem geheimen Kuh-Level

Blizzards Witz mit dem Kuh-Level geht eigentlich auf einen Cheat-Code aus dem RTS Starcraft zurück. Der Cheat „there is now cow level“ lässt euch nämlich eine Mission automatisch gewinnen. In Diablo 2 ließ sich dann durch die Kombination von zwei Gegenständen ein Portal zum geheimen Kuh-Level öffnen, in dem neben Horden von bewaffneten Kühen auch ihr König besiegt werden kann.

Diablo 3 setzte diese Tradition fort, hier durftet ihr am Ende gegen die Königin der Kühe kämpfen. Referenzen zu diesem speziellen Easter Egg finden sich auch in anderen Blizzard-Spielen wie Warcraft 3 oder World of Warcraft.

In Erwartung eines ähnlichen Easter Eggs in Diablo 4, sind Spieler bereits fleißig auf der Suche nach dem Kuh-Level – und sie sind dabei bereits auf einige interessante Hinweise gestoßen. So gibt es in der Stadt Ked Bardu vier Ochsen-Statuen, die laut Dataminern Teil von einem Puzzle sind. Außerdem wurde eine Quest gefunden, bei der Spieler an verschiedenen Orten in der Spielwelt ein Emote nutzen sollen, um ein mysteriöses Portal zu öffnen.

Ein ebenfalls sehr handfester Hinweis für viele Spieler sind zwei Gegenstände, die mit einer bisher unbekannten Quest zusammenhängen. Bei den Gegenständen handelt es sich um eine blutige hölzerne Scherbe mit einem „W“ darauf und um einen alten blauen Folianten. Diese erinnern an Wirts Holzbein und Der Foliant des Stadtportals, also jene beide Gegenstände, die zum Öffnen des Kuh-Levels in Diablo 2 nötig waren.

Diablo-4-Entwickler hat schlechte Nachrichten – doch es gibt Hoffnung

Bereits zum Release erklärte Diablos General Manager Rod Fergusson im Interview mit Kinda Funny Games, dass es kein besonderes Level geben wird. Man wolle das Spiel so geerdet wie möglich lassen. (Quelle: Kinda Funny Games via YouTube).

Es wäre jedoch kein geheimes Level, wenn Entwickler im Vorfeld alles verraten würden, so die Hoffnung der Spieler. Außerdem sagt Fergusson selbst, dass in Zukunft durchaus noch das eine oder andere Geheimnis seinen Weg ins Spiel finden könnte.