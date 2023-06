Belohnung für gefürchteten Diablo-4-Boss wird zur Lachnummer: „Ein bisschen zu klein“

Der mächtige Schlächter aus Diablo 4 hütet ein winziges Geheimnis. (Bild: Activision Blizzard)

Mächtige Bosse warten mit mächtigen Belohnungen. Und bei einem legendären Boss aus Diablo 4 habt ihr sogar die Möglichkeit, eine ganz bestimmte Trophäe zu ergattern. Doch diese wird bei den Fans aufgrund eines klitzekleinen Details zum Witz.

Diablo-Fans verwirrt: Der Schlächter und sein Mini-Beil

In der Geschichte von Diablo hat der berühmt-berüchtigte Schlächter (Englisch: Butcher) eine lange Tradition. Bereits im ersten Teil machte der furchteinflößende Boss den Spielenden die Hölle heiß.

Charakteristisch für ihn: Sein riesiges Hackebeil, mit dem er euch unablässig zerteilen will. Während der Schlächter im dritten Teil noch als Akt-Boss fungierte, ist er in Diablo 4 eine totale Überraschungstüte. Denn er kann bei jedem Dungeon-Run zufällig auftauchen und teilt dann ordentlich aus. Er ist auch so nett und kann euch mehrmals einen Besuch abstatten.

Doch das hat auch sein Gutes: Denn neben der stattlichen Streitaxt namens Hackbeil des Schlächters, die als Belohnung winkt, könnt ihr auch eine Trophäe für euer Reittier verdienen. Die Dropchance dafür ist allerdings geringer.

Die ersten Fans schmücken bereits ihre Rösser mit dem dekorativen Beil des Schlächters, sind allerdings von der Darstellung überrascht. Das Hackebeil des mächtigen Gegners kommt in einer Sache einfach zu kurz: seiner Größe.

Für Diablo-4-Fans kommt es auf die Größe an

Der Reddit-Thread hat fast 300 Kommentare versammelt, in denen die Größe des Miniatur-Beils von den Spielenden diskutiert wird. Die meisten müssen beim Anblick herzhaft lachen und finden die eigentlich furchteinflößende Waffe des Bosses viel zu klein. Auch lustige Sprüche wie „Ich würde sagen, das ist durchschnittlich“ werden immer wieder gedroppt.

Einige sind sogar leicht erzürnt, dass Blizzard die seltene Mount-Trophäe so winzig designt hat. Auch die Position am Pferd selbst stört die Fans. Sie scheint mehr in der Luft zu schweben, als an der Ausrüstung zu hängen.

Wenn ihr euch übrigens selbst die Mini-Belohnung verdienen wollt, müsst ihr laut Spielenden einfach immer weiter den Butcher killen, wenn er euch begegnen sollte. Die fallengelassene Beute ist für alle eure Charaktere gültig, denn sie ist accountgebunden.

