Fans trauern seit Jahren um EAs besten Shooter: Ihr könnt PUBG die Schuld geben

Titanfall 3 war schon in Arbeit und dann kam der Battle-Royale-Hype. (Bild: Electronic Arts)

Titanfall 1 und 2 gehören für viele Shooter-Fans zu den Top-Genre-Vertretern – und die Community wünscht sich seit jeher einen dritten Teil. Der war bei Entwickler Respawn sogar schon fast ein Jahr in Arbeit, doch dann kam PUBG und mit dem Aufstieg der Battle Royales die vermeintlich bessere Idee.

Titanfall 3 wurde nach einem Jahr Entwicklung eingestellt

Für Shooter-Fans bietet vor allem Titanfall 2 das volle Programm. Die Singleplayer-Kampagne besticht mit einer spannenden Geschichte und hält sowohl erzählerisch wie spielerisch einzigartige Wendungen parat. Doch auch der Multiplayer weiß dank gutem Gunplay und dynamischem wie schnellem Movement in der Horizontalen wie Vertikalen zu überzeugen. Ein genereller Pluspunkt sind natürlich die Mechs.

Mit diesem Trailer ging Titanfall 2 am 28. Oktober 2016 an den Start:

Titanfall 2 - Launch-Trailer

Doch gerade dieses Einzigartige und fast Revolutionäre führte laut dem ehemaligen Respawn-Entwickler Mohammad Alavi mit zur Entscheidung gegen einen dritten Teil. Im Interview mit The Burnettwork erklärt Alavi, dass sie bereits seit zehn Monaten an Titanfall 3 gearbeitet hatten. Es gab sogar schon eine erste spielbare Mission, doch es fühlte sich eben nicht so revolutionär wie bei Titanfall 2 an. (Quelle: The Burnettwork via YouTube).

PUBG war dann das Ende für Titanfall 3

Gerade bei der Entwicklung des Multilayers fühlte es sich einfach nach „zu viel an“, auf Titanfall 2 noch einen draufsetzen zu wollen. Doch dann kamen PUBG und das Battle-Royale-Genre. Das Team begann Titanfalls Multiplayer auf das neue Genre zu übertragen und das gefiel Respawn besser als die ursprüngliche Idee. „Wir können dieses Spiel (Titanfall 3) machen und es wird Titanfall 2 nur ein bisschen besser, oder wir machen dieses Ding, was einfach nur fantastisch ist“, fast Alavi die Gedanken bei Respawn zusammen.

Das Studio machte eine Kehrtwende und warf Titanfall 3 über Bord, Publisher EA erzählte man davon übrigens erst ein halbes Jahr später und wurde mit einem neuen Prototyp überrascht. Das war dann die Geburtsstunde von Apex Legends, einem zweifelsfrei erfolgreichen Battle Royale, das beispielsweise aktuell noch unter drei am meisten gespielten Games auf Steam zu finden ist. (Quelle: SteamDB).

Auch Apex Legends ist dabei:

PS4 & PS5: Die 8 besten F2P-Games Bilderstrecke starten (9 Bilder)

Der Erfolg von Apex Legends mag Titanfall-Fans vielleicht nur ein geringer Trost sein, doch ein kleiner Hoffnungsschimmer besteht nach wie vor. In einem Interview mit dem Tech-Magazin Barron’s sagte Respawns CEO Vince Zampella, dass Titanfall 3 nicht gänzlich vom Tisch sei, es aber nur zum richtigen Zeitpunkt mit der richtig Idee funktionieren würde. (Quelle: Barron’s).