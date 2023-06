Steam-Shooter unter Feuer: Entwickler entschuldigen sich für neuen Trailer

Seit Publisher Team17 den Steam-Shooter Hell Let Loose übernommen hat, hagelt es Kritik. (Bild. Team17)

Der Multiplayer-Shooter Hell Let Loose gilt eigentlich als einer der Top-Genre-Vertreter, doch der Trailer zum kommenden großen Update fällt bei der Community komplett durch. Trotz der nach wie vor guten Steam-Bewertungen verschlechtert sich die Stimmung bei den Spielern zusehends und das nicht nur wegen des verhunzten Trailers.

Hell Let Loose: Neuester Trailer zum Steam-Shooter stößt auf Kritik

Hell Let Loose ist mit seinem hohen Grad an Realitätsnähe und dem starken Fokus auf Teamplay einer der beliebtesten Genre-Vertreter. Der Shooter, angesiedelt im 2. Weltkrieg, wird bei der PC Gaming Show im Rahmen des Summer Games Fest 2023 der erste Trailer für das kommende Update Devotion to Duty gezeigt.

Der Trailer stößt jedoch auf heftige Kritik. Von den schlechten Sprechern, über fehlerhafte Animationen bis hin zu jeder Menge Bugs: am Trailer wird kaum ein gutes Haar gelassen. Bei den Fehlern handelt es sich nicht um Kleinigkeiten. In einer Szene guckt der komplette Clip mit Patronen oben aus einer M1 Garand heraus, in einer anderen Szene hält ein Soldat sein Gewehr so, dass es zum Teil in seinem Oberschenkel verschwindet. Dafür gibt es bestimmt kein Purple Heart.

Die Stimmung in den Kommentaren schwankt zwischen Fassungslosigkeit und Zynismus. „Als ein HLL-Veteran kann ich nur sagen, ich bin komplett am Boden zerstört. Ich vermute, das ist wirklich der letzte Sargnagel“, schreibt lewiswalker6348 in den Kommentaren. PhilRayRat nimmt es mit Galgenhumor und schreibt: „Es ist schon beeindruckend, dass eine KI einen so guten Trailer machen kann. Ich meine, die Technik ist natürlich noch nicht ganz ausgereift, aber es ist dennoch beeindruckend.“

Hell Let Loose: Bombastische Schlachten im Gameplay-Trailer

Entwickler entschuldigen sich via Steam

In einer Nachricht an die Community entschuldigten sich die Entwickler für den Trailer. (Quelle: Team17 via Steam). Hell Let Loose wurde durch den Publisher Team17 vom Indie-Entwickler Black Matter Games übernommen und seitdem durch die eigenen Studios weiterentwickelt. Seit der Übernahme bemängelt die Community einen steten Verfall der Qualität der Inhalte, eine Zunahme von Bugs und fragwürdige Gameplay-Entscheidungen.

In der Stellungnahme zum Trailer heißt es auch, man wolle die Kommunikation zwischen Entwicklern und Community verbessern. Ein Patch, der viele Kritikpunkte an Hell Let Loose angehen soll, ist noch für diesen Monat geplant. Team17 muss langsam liefern, denn bei den einst sehr positiven Steam-Rezensionen häufen sich die negativen Bewertungen. (Quelle: Steam).