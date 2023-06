Diablo-4-Streamer rastet aus: Hardcore-Charakter fällt ominösem Bug zum Opfer

Im Hardcore-Modus von Diablo 4 tun Bugs besonders weh. Autsch. (Bild: Activision Blizzard)

In Diablo 4 sind Hardcore-Runs kein leichtes Unterfangen. Ein Tod und alles ist futsch. Ein Streamer hat sich in 172 Stunden mühselig einen Charakter hochgezogen, nur um am Ende auf tragische Weise in der Halle der Gefallenen Helden zu landen. Was ist da passiert?

Bitterer Tod in Diablo 4 – Streamer ist fassungslos

Die Herausforderungen des Hardcore-Modus von Diablo 4 verlangen viel von den Spielenden ab. Nicht umsonst hat Blizzard zum Release sogar einen Wettbewerb veranstaltet, der mit einer Verewigung auf einer Statue belohnt wurde.

Der Streamer Quin69 hat sich auch auf den Weg des Hardcore-Erlebnis begeben und seinen Charakter in 172 Stunden bis Level 91 gepflegt. Doch ein ungewöhnliches Ereignis hat seinem Run nun ein Ende gesetzt.

Was ist passiert?

Nachdem Quin69 einen Nightmare-Dungeon absolviert hat, wollte dieser sich zurück in die Stadt teleportieren, als das Unglaubliche geschah: Sein Spiel crashte und nachdem der Ladebildschirm verschwand, überraschte ihn die Meldung: „Dein gefallener Charakter ist in der Halle der Gefallenen Helden.“

Beim Verlassen des Gebiets wähnte sich Quin69 sicher, stand er doch unter einer schützenden Bubble. Doch anscheinend hat seinen Charakter trotz der Sicherheitsvorkehrungen im Ladebildschirm langsam das Leben verlassen. Was genau den Schaden verursacht hat, ist nicht ganz klar. Am Ende kann das Ableben als ärgerlicher Bug verbucht werden. Doch die Fans spekulieren über mögliche Theorien.

Der Konsens ist, dass die Blitzschläge seines gewählten Modifiers für Schaden gesorgt haben. Die Schutzblase hatte im Ladebildschirm wohl keine Wirkung mehr. Ein tödlicher Fehler. Quin69 jedenfalls ist sehr sauer über seinen ungerechtfertigten Tod. Seht euch das ganze Spektakel und seine Reaktion am besten selbst in diesem Zusammenschnitt an:

Was treibt Blizzard sonst mit Diablo 4?

Diese Art von Glitches sind keine Seltenheit – in verschiedenen Foren wie Reddit berichten Spieler über das ungerechte Ableben ihrer Charaktere. Blizzard hat also viel zu tun.

Im letzten Hotfix hat der Publisher Probleme mit Bosskämpfen und PvP ausgebügelt. Und eine Statistik hat gezeigt, dass der Schlächter allein fast sechs Millionen Spieler-Tode auf seine Kappe nimmt – beeindruckend. Was laut Fans allerdings weniger beeindruckend ist, ist seine winzige Belohnung, die glatt zur Lachnummer wird.

Falls ihr noch Hilfe in Diablo 4 braucht, um ärgerliche Tode zu vermeiden, solltet ihr euch dieses Video anschauen: