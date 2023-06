Stardew-Valley-like mit faszinierendem Twist überzeugt die Fans

In Travellers Rest müsst ihr euch um eure eigene Taverne kümmern. (Bildquelle: Isolated Games / Valve)

Durch Steam geistert eine neue Farming-Sim, die an Stardew Valley erinnert. Ein besonderer Twist hebt sie aber von dem Klassiker ab.

Wie Stardew Valley, nur mit eigener Taverne

Die Management-Sim Travellers Rest hat sich ohne Frage vom Farming-Klassiker Stardew Valley inspirieren lassen. Aber wer soll es dem Spiel verübeln? Ganz besonders, wenn es mit ähnlich hübscher Pixel-Art-Grafik daherkommt und euch seit dem neuen Update auch Nutztiere und damit ein gutes Maß an Farming bietet.

Schaut in den Trailer zu Travellers Rest:

Travellers Rest: Trailer

Darum geht es in Travellers Rest: In Travellers Rest seid ihr der Besitzer einer – zunächst heruntergekommenen – Taverne, der ihr wieder zu neuem Glanz verhelfen müsst. Eure Aufgabe besteht darin, die Taverne einzurichten, etliche Speisen und Getränke anzubieten und eure Kunden voll zufrieden zu stellen.

Ihr könnt Bier brauen, Wein herstellen und seit dem neuesten Update auch Nutztiere halten, um neue Speisen anzubieten. Dementsprechend müsst ihr in Travellers Rest jede Menge craften, kochen und sammeln – wie auch in jeder anderen Farming-Sim. Dazu kommt aber eben das Management: Stellt euch auf eure Kunden ein, redet mit ihnen, dekoriert die Taverne und bereitet euch auf besondere Anlässe, wie etwa den Besuch des Königs, vor. Außerhalb der Taverne könnt ihr eine offene Welt erkunden, in der ihr Materialien sammeln könnt und sich sogar eine verborgene Magie versteckt.

Travellers Rest Isolated Games

Nach dem neuen Update "Farm Animals" befand sich das Spiel kurz recht weit oben in der Topseller-Liste auf Steam. Zudem war das Spiel um 33 Prozent reduziert und kostete nur 9,99 Euro auf Steam. Das Angebot endete jedoch am 15. Juni 2023.

Travellers Rest ist eine sehr engagierte Management- und Farming-Sim, die in Zukunft auch Jahreszeiten, neue Orte (Minen, Städte), neue NPCs und womöglich auch Romanzen bieten soll. Das liegt aber noch etwas in der Zukunft. Momentan ist Travellers Rest im Early Access und hat sehr positive Bewertungen auf Steam.