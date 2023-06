Diablo 4: Genialer Spieler knackt den Code hinter den wichtigsten Spiel-Events

Die Weltbosse in Diablo 4 droppen unter anderem wichtige Crafting-Materialien. (Bild: Blizzard)

Habt ihr in Diablo 4 erstmal die Kampagne absolviert, warten auf den nächsten Weltstufen diverse Endgame-Aktivitäten auf euch. Events wie das Erscheinen der Weltbosse, der Legion oder der Höllenflut finden jedoch immer nur zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten statt. Ein findiger Spieler hat nun aber den Code geknackt und kann die Events vorhersagen.

Diablo 4: Spieler knackt Code hinter wichtigen Ingame-Events

Man kann Diablo 4 wie die meisten Spiele auf verschiedenste Arten spielen. Während einige einfach ohne konkrete Pläne in ein Spiel eintauchen und die Dinge so nehmen wie sie kommen, wollen andere ihren Charakter so stark wie möglich machen.

Für die zweite Gruppe hat ein Reddit-Nutzer shalzuth etwas sehr Nützliches herausgefunden. Wichtige Endgame-Aktivitäten sind die Weltbosse, die Höllenflut oder das Legions-Event. Hier gibt es Erfahrungspunkte, Legendarys und jede Menge Crafting-Materialien, um die eigene Ausrüstung noch besser zu machen. Diese Events finden allerdings immer zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten statt.

Der Spieler shalzuth hat das Muster hinter dem Auftreten der Events entschlüsselt und kann so voraussagen, wann und wo sie stattfinden. Wie genau er das gemacht, erklärt er in einem Reddit-Post, es gibt sogar eine Excel-Tabelle für die Zahlenfetischisten unter euch.

Falls das für euch eh alles nur schwarze Magie ist, gibt es eine praktische Website mit einem Countdown für die einzelnen Events und natürlich Karten, auf denen markiert ist, wo die Events stattfinden. Die Infos findet ihr auf D4 Armory.

Warum ist das so hilfreich?

Mit den Countdowns lassen sich die Aktivitäten gut abpassen und ihr könnt möglichst effizient andere Dinge, wie das Absolvieren von Albtraum-Dungeons oder das Erledigen von Nebenquests, drumherum planen. Wer schnell vorwärtskommen möchte, braucht vor allem viele Crafting-Materialien. Vergessene Seelen beispielsweise gibt es beim Höllenflut-Event. Die Karten von D4 Armory verraten übrigens auch, wie ihr die beste Kiste für 175 anomale Glut findet.

Bei den Weltbossen erhaltet ihr das ebenfalls wichtige zerstreute Prisma und beim Legions-Event könnt ihr besonders gut XP farmen. Außerdem besteht natürlich überall die Chance, dass besonders gute Legendarys droppen.