Chart-Comeback auf Steam: NfS-Rivale lockt mit unwiderstehlichem Rabatt

Für Forza Horizon 5 läuft es gerade rund auf Steam. (Bild: Xbox Game Studios)

Zu den festen Größen unter Rennspiel-Fans gehören definitiv Need for Speed und Forza Horizon. Das Letztere gibt es aktuell mit einem saftigen Rabatt auf Steam zu ergattern. Da greifen die PC-Spieler ordentlich zu, sodass es sich sofort wieder einen Platz in den Charts der Plattform ergattert.

Forza Horizon 5 rast in die Steam-Topseller

Das 2021 erschienene Forza Horizon 5 aus dem Hause Xbox ist aktuell einer der beliebtesten Arcade-Racer. Für Konkurrent Need for Speed sieht es gerade nicht so rosig aus. Der aktuelle Teil Unbound scheint bereits seinen Grip bei den Spielenden verloren zu haben – die Optik ist nur ein Grund dafür.

Bei Forza Horizon 5 greifen die PC-Spieler stattdessen lieber zu und bescheren dem Rennspiel sogleich wieder einen Top-Platz in den Charts der Plattform (Quelle: Steam-Charts).

Grund dafür ist ein attraktiver Rabatt von 50 Prozent, der den Kaufpreis auf 29,99 Euro senkt. Wenn ihr selbst zugreifen wollt, könnt ihr das noch bis zum 29. Juni um 19 Uhr:

Forza Horizon 5 Playground Games

Was halten die PC-Spieler vom Racer?

Auf der Valve-Plattform verdient sich der Arcade-Racer eine sehr positive Wertung – 89 Prozent der Spieler sind zufrieden damit. Auf Metacritic sieht es sogar noch besser aus: Da heimst die PC-Versionen einen Score von 91 ein (Quelle: Metacritic).

Die sich wandelnde Open World ist angesiedelt in Mexiko und verspricht jede Menge Abwechslung und eine wirklich schicke Grafik. Ein großer Pool an unterschiedlichen Autos sowie laufende Updates und viele Erweiterungen runden das Paket ab.

Schaut euch hier einmal den Trailer zu Forza Horizon 5 an:

Forza Horizon 5 | Ankündigungstrailer zum Open-World-Rennspiel

Spieler beklagen sich lediglich über technische Schwierigkeiten – besonders im Online-Game – und nervige Cheater. Das sollte euch zumindest in der Kampagne aber nicht weiter stören.

Auch Rennspiele sind bekannt dafür, Stellen zu haben, an denen viele Spieler verzweifeln. Hier seht ihr 11 der schlimmsten: