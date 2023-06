„Mein schlimmster Feind in Diablo 4“: Gegen diesen Gegner sind die Spieler machtlos

Wer ist schon Lilith? Diablo-4-Spieler haben einen neuen Erzfeind. (Bild: Activision Blizzard)

Diablo 4 ist vollgepackt mit knackigen Dungeons und harten Gegnern. Doch an einem Herausforderer verzweifeln die Fans jetzt ganz besonders und müssen sich am Ende immer geschlagen geben: dem Stuhl. Was es mit dieser amüsanten Geschichte auf sich hat, fassen wir euch hier zusammen.

Diablo-Spieler sind sich einig: Der Stuhl ist der Endgegner

In Diablo 4 sind das Metzeln endloser Gegnerhorden und die Sammelwut mal wieder die Hauptbeschäftigungen der Spielenden. Unter den gefürchtetsten Gegnern befindet sich zum Beispiel der Schlächter, der Unmengen an Spielern dezimiert, dabei aber mit einer winzigen Belohnung für Gelächter sorgt.

Doch plötzlich gibt es noch viel nervigere und stärkere Gegner – die Stühle, die die Welt von Sanktuario bewohnen.

Denn diese kommen den Spielenden wohl regelmäßig in die Quere, wie sie jetzt auf Reddit anmerken. Dort schreibt Orkram Folgendes:

„Mein schlimmster Feind in Diablo 4, ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige.“

Und er scheint mit diesem Problem nicht allein. Unter dem Post versammeln sich über 150 Kommentare und auch die 1.400 Upvotes zeigen – die Sitzgelegenheiten beschäftigen die Fans sehr.

Warum sind die Hocker so ein Problem?

Besonders Konsolen-Spieler der PlayStation und Xbox geraten regelmäßig in die Fänge der angebotenen Sitzmöglichkeiten. Denn durch Drücken der X- oder A-Taste interagiert ihr zum Beispiel mit vorhandenen Händlern. Allerdings ist dieselbe Taste dafür zuständig, euren Charakter auf einen nahegelegenen Stuhl zu bequemen. Gerade beim ansässigen Schmied haben die Spieler schon viel zu oft eine ungewollte Sitzrunde eingelegt, statt ihre Ausrüstung zu reparieren.

Und die Fans sind sich einig: Das Spiel priorisiert grundsätzlich Stühle, wenn sie in der Nähe sind! Vielleicht sind diese kleinen Zwangspausen aber auch von Blizzard beabsichtigt, denn wie ein User schreibt:

„Es war nur ein kleines Ärgernis für mich. Bis ich gestern immer wieder zum Reparieren musste, weil mir Elias für eine Stunde den Arsch versohlt hat. Ich war schon rasend, weil die blöden, roten Kreise mich instant gekillt haben und dann zwingt mich das Spiel dazu eine Pause einzulegen und mich hinzusetzen, lol.“

Nach der Aufregung als knallharter Dämonenschlächter sind kleine Entspannungspausen Balsam für die Seele. Anstatt die Hocker als unbesiegbare Gegner zu sehen, sollten sie in Zukunft also besser als Ruheoasen verstanden werden. Dann funktioniert es vielleicht auch besser mit den anderen furchterregenden Bossen.

