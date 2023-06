Steam Next Fest: Diese kostenlosen Spiele solltet ihr unbedingt testen

Beim Steam Next Fest könnt ihr zum Beispiel das Soulskike Lies of P kostenlos testen. (Bild: NEOWIZ)

Beim Steam Next Fest bieten Hunderte Entwickler kostenlose Demos zu ihren kommenden Spielen an. Das Indie-Festival bietet in jedem Genre eine große Auswahl. Falls ihr euch nicht durch die Event-Seite klicken wollt, haben wir für euch ein paar Highlights zusammengestellt.

Steam Next Fest: Hunderte Spiele kostenlos ausprobieren

Zum wiederholten Male stehen beim Steam Next Fest die Indie-Spiele im Vordergrund. Hunderte Entwickler bieten kostenlose Demos an und bedienen so ziemlich jedes Videospiel-Genre. Das Event läuft seit gestern Abend (19. Juni 2023) und geht noch bis zum 26. Juni 2023 um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Die schiere Anzahl an Spielen kann etwas überwältigend sein. Zum Glück findet ihr auf der Event-Seite unter anderem eine Auflistung von Demos zu Spielen von eurer Wunschliste. In einem ersten Trailer stellt euch Steam ebenfalls ein paar der Spiele vor.

Steam Next Fest - June 2023 Edition

Steam Next Fest: Diese Highlights dürft ihr nicht verpassen

Falls ihr noch ein wenig Orientierungshilfe braucht, haben wir für euch ein paar Spiele herausgepickt, die ihr euch unbedingt ansehen solltet.

Warhaven

In diesem reinen PvP-Spiel warten auf euch Schlachten mit bis zu 32 Spielern. Ihr steuert euren Soldaten aus der Third-Person-Perspektive, blockt Angriffe und attackiert eure Gegner mit mittelalterlichen Waffen. Außerdem könnt ihr mächtige Fähigkeiten einsetzen.

Wizard with a Gun

Bastelt euch euren eigenen kleinen Zauberer und crafted euch magische Munition für eure Waffen und findet die besten magischen Kombinationen. Das Survival-Sandbox-Spiel lässt sich alleine oder mit einem Koop-Partner zocken.

The Invincible

Diese Einzelspieler-Erfahrung ist für Fans von Story-Spielen. Als Astrobiologin sucht ihr auf einem unerforschten Planeten nach eurer verstreuten Crew und müsst euch nicht nur mit wissenschaftlichen, sondern auch mit philosophischen Fragen beschäftigen.

Lies of P

Ein düsteres Soulslike, das die Geschichte von Pinocchio in eine verdrehte Version der Belle Époque verfrachtet. Euch erwarten harte und taktische Kämpfe und natürlich das Thema „Lügen“ und wie ihr damit umgeht.

Lies of P: Offizieller Release-Date-Trailer

Station to Station

Hier gibt es entspannten Rätselspaß in Voxel-Optik. Baut ein Netz aus Schienen und Bahnhöhen und erweckt die Spielwelt immer weiter zum Leben.

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Stealth-Strategie aus Deutschland kommt natürlich von Mimimi Games aus München. Mit eurer Crew aus verfluchten Piraten rätselt ihr euch durch die von Feinden bewachten Level. Als besonderes Feature dürft ihr mit der Zeit selbst herumexperimentieren.

Shadow Gambit: The Cursed Crew - Release Date Trailer

Laysara: Summit Kingdom

In dieser Städtebausimulation baut ihr an den Hängen eines riesigen Berges. Dieses Terrain bietet einzigartige Hindernisse und auch das Wetter bedroht eure Siedlung. Die steilen Klippen erfordern auch besondere Transportmittel auf dem Weg zum Gipfel.