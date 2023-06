Horizon, The Witcher und mehr: 8 geniale DLCs, die ihr Geld wirklich wert sind

The Witcher 3 hat mit Blood and Wine dem Hauptspiel noch die Krone aufgesetzt. (Bild: CD Projekt Red)

Das häppchenweise Reichen von Content ist nicht jedermanns Sache. Oftmals schwankt die Qualität der präsentierten Erweiterungen auch noch, sodass Spieler ungern extra Geld in ein Spiel investieren. Doch die acht folgenden Beispiele zeigen, wie gelungene DLCs aussehen müssen.

Die Lichtblicke der DLCs

DLCs haben einen schlechten Ruf. Manche Gamer beschweren sich darüber, dass es sie überhaupt gibt, andere darüber, dass der Preis oft in keinem Verhältnis zu ihrem Umfang steht.

Wir wollten deswegen von euch wissen: Was sind eigentlich die besten DLCs? Die, für das sich euer zusätzlich investiertes Geld tatsächlich lohnt? Auf Facebook habt ihr uns eure Antworten geschrieben, die nun in die folgende Bilderstrecke mit eingeflossen sind.

Also viel Spaß beim Durchklicken der besten DLCs:

Vorbildlich: 8 Musterbeispiele für geniale DLCs Bilderstrecke starten (9 Bilder)

Von The Witcher 3 bis hin zu Horizon: Zero Dawn wurde so einiges genannt. Hat es eure Lieblingserweiterung auch in unsere Bilderstrecke geschafft oder hättet ihr da noch das eine oder andere zu ergänzen?