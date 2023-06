Demo mutiert zum Hit: Soulslike-Hoffnung knackt Meilenstein auf PS5, Xbox und PC

Die Demo von Lies of P ist ein voller Erfolg. (Bild: Neowiz)

Bei dem als Bloodborne-Alternative gehandelten Lies of P läuft es so richtig rund. Nachdem die Entwickler zum Summer Game Fest eine Demo für PlayStation, Xbox und PC auf den Markt geschmissen haben, sind die Spieler in Massen in die düstere Welt des Pinocchio-Abenteuers geströmt. Damit knackt das Soulslike einen ersten Meilenstein und überzeugt die Spielenden auf ganzer Linie.

Update vom 20. Juni 2023:

Eine Million Downdloads für Lies of P

Seit dem Summer Game Fest können Interessierte in die Demo des heiß erwarteten Lies of P reinschnuppern. Und das haben sie gemacht, und zwar zahlreich.

Denn wie die Entwickler von Neowiz jetzt auf Twitter verkünden, ist die kostenlose Testversion innerhalb von einer Woche ganze eine Million Mal heruntergeladen worden:

Und auch auf Twitch hat sich die Bloodborne-Alternative gut geschlagen: Zu Hochzeiten konnte das düstere Soulslike bis zu 170.000 Zuschauer vor den Bildschirmen versammeln.

Es läuft also mehr als gut für Lies of P. Schenkt man den positiven Reaktionen der Spielenden glauben, dürfte eine große Genre-Hoffnung auf uns zukommen.

Hier seht ihr den neusten Trailer zu Lies of P:

Lies of P: Offizieller Release-Date-Trailer

So kommt die Demo des Soulslike an

Der Großteil der Demo-Tester auf PS5 und Co. zeigen sich begeistert vom Spiel. Winzige Kritikpunkte beziehen sich zumeist auf die Zeitfenster für die Paraden im Kampf.

Bis zum Release am 19. September haben die Entwickler noch genügend Zeit, solche Feinheiten zu justieren.

Wenn ihr nun auch Bock habt, Lies of P anzuzocken, solltet ihr euch beeilen. Denn die Demo-Phase ist nur noch bis zum 27. Juni verfügbar. Weiter unten findet ihr die direkten Links zum PlayStation Store, Steam und Co.

Meldung vom 9. Juni 2023:

Lies of P eröffnet Demo-Tore auf Konsolen und PC

Das düstere Puppengeschnetzel von Lies of P wird schon lange von Soulslike-Fans beäugt. Bisher haben düstere Trailer und das dynamische Lügensystem für Aufsehen gesorgt.

Auf dem Summer Game Fest überrascht das Action-RPG nicht nur mit frischen Gameplay-Szenen, auch der Releasetermin wurde für den 19. September 2023 verkündet.

Und das Beste: Um das Gameplay selbst auf Herz und Nieren zu prüfen, schmeißen die Entwickler von Neowiz eine frische Demo auf den Markt.

Darin könnt ihr die ersten zwei Kapitel der Geschichte der von Geppetto erschaffenen Puppe erleben. Spieler der PS5 und PS4 können im PlayStation Store bequem darauf zugreifen. Auch Besitzer der Xbox Series X|S sowie Xbox One haben Zugriff auf die Demo. PC-Spieler werden hingegen auf Steam mit der Gratis-Version von Lies of P versorgt:

Lies of P NEOWIZ

Was sagen die Spieler zur Bloodborne-Alternative?

Im Internet lassen sich erste Reaktionen der Spielenden auf die Demo finden. Auf Reddit tummeln sich Threads, die eine klare Spielempfehlung aussprechen. Im technischen Bereich überzeuge das Game mit flüssigen FPS und auch der Vergleich mit Bloodborne fällt immer wieder. Das ist besonders für PC-Spieler ein Segen – ist das Soulslike von Sony doch bisher nicht außerhalb des PlayStation-Kosmos erschienen.

Einige machen aber deutlich: An den Standard eines FromSoftware-Spiels kann die Alternative noch nicht anknüpfen, besonders in puncto Leveldesign gäbe es einige Schwächen.

