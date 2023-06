PS3-Turbo: Verstecktes Feature bringt die Lüfter auf Hochtouren

Die PS3 hat ein verstecktes Feature, das die Konsole auf Hochtouren bringt und euren Lüfter auf Maximalüberschalltempo schaltet. (Bildquelle: Unsplash – Nikita Kostrykin)

Um eurer in die Jahre gekommenen PS3 mal so richtig die Sporen zu geben und den Staub aus der Konsole zu blasen, müsst ihr den Lüfter-Turbo starten. Genau dafür hat die PlayStation-Konsole praktischerweise eine versteckte Funktion an Bord.

PS3 hebt ab: So startet ihr den Lüfter-Turbo

Die PS3 mag inzwischen zwar 16 Jahre auf dem Kerbholz haben, trotzdem gibt es auch heute noch einige interessante Funktionen, die wahrscheinlich nicht jeder Besitzer der Sony-Konsole kennt.

Auf YouTube macht gerade ein Video die Runde, in dem ein vergessenes Startup-Feature der PS3 ausgegraben wird. Dieses sorgt dafür, dass der Lüfter eurer Konsole einige Sekunden lang auf der höchsten Geschwindigkeit läuft und somit losen Staub, der sich über die Zeit in eurer Konsole angesammelt hat, schnurstracks aus dem Gehäuse pustet:

Wer das ebenfalls bei seiner alten PS3 oder PS3 Slim ausprobieren will, geht wie folgt vor:

Trennt die Konsole über den Netzschalter auf der Rückseite vom Strom.

Drückt nun mit einem Finger auf den Eject-Knopf der PS3 und haltet diesen gedrückt .

. Schaltet nun Netzschalter auf der Rückseite wieder ein, während ihr den Eject-Knopf weiterhin gedrückt haltet.

Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte eure PS3 nun kurzzeitig den Lüfter auf dem Maximaltempo laufen lassen.

Das ist übrigens nicht die einzige coole Funktion der PS3, die ihr unter Umständen nicht auf dem Schirm hattet:

Versteckter Lüftermodus ersetzt keine PS3-Reinigung

Im Netz diskutieren die Fans, ob diese Funktion tatsächlich für die Reinigung der PS3 gedacht ist oder aber lediglich für die Fehlerdiagnose genutzt wurde, um schnell und einfach den Defekt eines Lüfters ausschließen zu können.

Wichtig ist jedoch: Auch wenn der Turbo-Lüfter einige Staubreste aus dem Gehäuse eurer PS3 entfernt, eine echte Reinigung kann dieser Modus nicht ersetzen. Wer also noch lange Freude an seiner alten Sony-Konsole haben will, sollte diese stattdessen lieber in regelmäßigen Abständen aufschrauben und anständig von innen reinigen. Nur so lässt sich das Überhitzen der Konsole auch langfristig vermeiden.

Nebenbei, so eine kleine Reinigungs-Kur könnte eure PS4 inzwischen bestimmt auch vertragen. Wir zeigen euch, wie ihr die Konsole auseinandernehmt und schnell und einfach von Staub befreit: