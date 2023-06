Diablo 4: Das sollten Neulinge unbedingt über die Seasons wissen

Eure coolen Endgame-Druiden bringen euch in den Seasons für Diablo 4 leider nicht viel. (Bild: Blizzard)

Diablo 4 hat zweifelsohne eine Vielzahl an neuen Spielern angelockt, die bisher noch nie in Sanktuario auf Loot-Jagd waren. Während alle gerade fleißig ihren Charakter verbessern, breitet Blizzard die erste Season vor. Doch aufgepasst: Wenig von dem, was ihr gerade erspielt, könnt ihr mit in die nächste Season nehmen.

Diablo 4: In diesem Spiel laufen die Seasons etwas anders

Seasons und Battle Passes bringen in die meisten Spiele neue Inhalte, die schlicht ins eigentliche Hauptspiel übergehen. Bei Spielen wie Diablo ist das etwas anders, denn ihr müsst für jede Season einen neuen Charakter erstellen. Ja ganz genau, ihr startet fast wieder bei null.

Der offizielle Gameplay-Trailer zu Diablo 4:

Diablo 4 - Gameplay Trailer

Mit dem Charakter, den ihr gerade spielt, könnt ihr in der Season selbst also nichts anfangen. Die Season-Reise, also eine neue Quest-Linie, die neuen Mechaniken und auch den Battle Pass müssen mit einem neuen Charakter gespielt werden. Das bestätigte Diablos Game Director Rod Fergusson erst kürzlich gegenüber dem Forbes Journalisten Paul Tassi via Twitter.

Euren „Hauptcharakter“ verliert ihr dadurch natürlich nicht und neue Gegenstände werden auch im „Hauptspiel“ droppen. Wenn Blizzard in Teil 4 wie bei Diablo 3 vorgeht, ist es auch möglich, dass neue Mechaniken nach Abschluss der Season auch für „nicht-Season“ Charaktere zugänglich werden. Übrigens ist euer Season-Charakter nach Abschluss der Season nicht weg, sondern reiht sich bei euren bisherigen Charakteren ein.

Muss ich das alles noch mal machen?

Jein. Der Regionsfortschritt und die Lilith-Altäre sind nicht nur zeitaufwendig, sondern auch absolut notwendig für euren Charakter. Hier bekommt ihr Fertigkeits- und Paragon-Punkte und natürlich Boni auf eure Werte durch die Altäre. Glücklicherweise bleibt euch das in Teilen erspart. In einem Video erklärten die Entwickler, dass die Altäre, die Erkundung der Weltkarte und die Wegpunkte in den Hauptstädten mit in die Season übernommen werden. (Quelle: Blizzard via YouTube).

Euer Regionsfortschritt startet also nicht ganz von vorne und die Altäre müsst ihr kein zweites Mal ablaufen. Zum Leveln könnt ihr die Kampagne nutzen oder sie überspringen und euren eigenen Weg wählen, wenn ihr die Story bereits ein Mal abgeschlossen habt.

Vielleicht werden diese Spieler ja in der 1. Season fündig:

Wie lange der Level-Prozess dann in der Season dauert, ist unklar und hängt möglicherweise auch mit den neuen Inhalten zusammen. Um die Story müsst ihr euch keine Sorgen machen, diese wird in den Erweiterungen fortgesetzt. Wie Seasons und Erweiterungen aufgebaut sind und was euch dort erwartet, ist zurzeit noch nicht im Detail bekannt.