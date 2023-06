Twitch-Hype um neues Frust-Spiel – doch es birgt ein dunkles Geheimnis

In Only Up! könnt ihr ziemlich tief fallen. (Bild: SCKR Games)

Getting Over It, ALTF4, Jump King, all diese Spiele bestrafen euch aufs härteste für Fehler und bringen euch an den Rand der Verzweiflung. Das ist vermutlich ein Grund, warum diese Spiele auf Twitch so beliebt waren, die Zuschauer wollten ihre Lieblings-Streamer einfach ein bisschen leiden sehen. Only Up! reiht sich dort ebenfalls ein, doch eine Sache solltet ihr über den Plattformer wissen.

Only Up! löst neuen Twitch-Hype aus

Das Prinzip von Only Up! ist ziemlich simpel. Über Eisenbahnschienen, Baugerüste, fliegende Schildkröten und gigantisches Obst springt und klettert ihr nach oben. Macht ihr einen Fehler stürzt ihr in die Tiefe, vielleicht fallt ihr nur eine Ebene nach unten, vielleicht aber auch zurück zum Anfang des Spiels.

Auf Steam kostet das Indie-Spiel mit Frust-Garantie 9,75 Euro. Die Rezensionen sind eher ausgeglichen, vielen ist das Spiel einfach zu frustrierend, um Spaß zu machen. Kritisiert wird allerdings die teils unpräzise Steuerung. Außerdem stört viele, dass es nicht einmal eine Speicherfunktion gibt, wenn sie das Spiel beenden wollen. Ihr müsst jedes Mal von vorne anfangen und Only Up! ist kein Spiel für eine halbe Stunde. Stürzt das Spiel ab, müsst ihr ebenfalls neu starten.

Twitch 1x1: 9 Begriffe, die jeder kennen sollte Bilderstrecke starten (10 Bilder)

Diese Verzweiflung bei anderen zu beobachten, kommt bei den Spielern scheinbar besser an. Auf Twitch wächst seit einer Woche der Hype um Only Up! und viele Streamer versuchen mit ihren Abstürzen ihre Communities zu unterhalten. Laut Twitchtracker schauten am 19. Juni 2023 sogar knapp 280.000 Zuschauer Only Up! auf Twitch und brachten das Spiel auf Platz 6 der aktuell populärsten Spiele auf der Livestreaming-Plattform. (Quelle: Twitchtracker).

In Only Up! sind überall NFTs

NFTs in Videospielen sind etwas, gegen das sich die Gaming-Community schon vor Jahren mehrheitlich ausgesprochen hat. Doch in Only Up! sind sie überall zu finden. Auf der Jacke des Spielcharakters findet sich das Logo der Goblintown NFT Serie, das Logo lässt sich auch als Maske im Spiel aufsetzen. Außerdem sind überall im Spiel Goblintown-NFTs platziert. Selbst der Name des Spiels erinnert an einen Podcast über NFTs mit dem Namen Up Only.

NFwer? Falls ihr mit dem Thema so gar nichts anfangen könnt, wir erklären es euch:

NFTs: Was ist das überhaupt? Abonniere uns

auf YouTube

Im Spiel selbst könnt ihr keine NFTs kaufen und aktiv beworben wird der Verkauf ebenfalls nicht. Ihr findet im gesamten Spiel aber auch keine Aufklärung über die Verbindung zwischen Only Up! und Goblintown, eine Information, die Spielern allerdings nicht vorenthalten werden sollte.

Das soll euch natürlich nicht davon abhalten vor Wut in die Tischkante zu beißen und es dann ein weiteres Mal zu probieren – oder zumindest anderen dabei zuzusehen. Habt den NFT-Aspekt dabei aber im Hinterkopf.