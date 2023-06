Super Mario im Doppelpack: So holt ihr euch die neuen Switch-Spiele jetzt schon günstiger

Für Super-Mario-Fans gibt es neues Switch-Futter – und so könnt ihr sparen. (Bild: Nintendo)

In der letzten Nintendo Direct hat der japanische Konsolenhersteller ordentlich aufgetischt. 2023 erwarten euch noch einige Releases, sogar zwei Super-Mario-Spiele sind auf dem Weg. Wir verraten euch, wie ihr bei den Switch-Neuerscheinungen jetzt schon sparen könnt.

Holt euch Super Mario Bros. Wonder und das RPG-Remake knapp 21 Euro günstiger

Die letzte Direct von Nintendo war prall gefüllt und hat für einige Überraschungen gesorgt.

Mit Super Mario Bros. Wonder und dem Remake von Super Mario RPG geht es für Nintendo zurück zu den Wurzeln. Denn der RPG-Klassiker ließ sich zuletzt 1996 auf dem SNES blicken, während Wonder die alten Tage der 2D-Sidescrolling-Abenteuer wieder aufleben lässt.

Super Mario Bros. Wonder und Super Mario RPG können jetzt schon zum Preis von 59,99 Euro im Nintendo eShop vorbestellt werden.

Für absolute Mario-Fans ist der Kauf der beiden Spiele wohl Pflicht. Wenn ihr schon jetzt ein echtes Schnäppchen bei den beiden Spielen machen wollt, solltet ihr sie einfach im Doppelpack erwerben. Dank der Nintendo Coupons ist das ganz einfach möglich und ihr spart insgesamt rund 21 Euro. Einzige Voraussetzung: Ihr braucht eine aktive Mitgliedschaft von Nintendo Switch Online.

Falls ihr nicht genau wisst, wie die Nintendo Coupons funktionieren, haben wir euch hier einen ausführlichen Artikel zusammengestellt, der alle Details genau erklärt:

Falls ihr ein Auge auf ein anderes der frisch vorgestellten Spiele geworfen habt – zum Beispiel Pikmin 4 – könnt ihr auch dabei sparen. Nintendo hat die Liste der berechtigten Spiele mit vielen der kommenden Releases aufgefüllt. Hier seht ihr die komplette Liste:

Wann erscheinen die neuen Switch-Spiele?

Da ihr die Coupons auch für Vorbestellungen nutzen könnt, könnt ihr jetzt schon bei beiden Mario-Games zuschlagen. Das brandneue Super Mario Bros. Wonder macht den Anfang und wird voraussichtlich am 20. Oktober 2023 erscheinen. Danach kommt das RPG-Remake am 17. November 2023. Welche Spiele Nintendo auf der Direct noch rausgehauen hat, haben wir euch in diesem Video zusammengefasst: