Prominente Gamer: Diese 12 Stars lieben Videospiele

Promis sind auch nur Menschen wie du und ich (mit mehr Kohle). Dennoch dürfen auch sie Spaß mit Videospielen haben. (Bild: Bethesda Softworks)

Habt ihr euch schon einmal gefragt, was Hollywood-Stars und Spitzensportler in ihrer Freizeit machen? Viele von ihnen spielen Videospiele, sei es World of Warcraft, Minecraft oder Call of Duty. In unserer Bilderstrecke werdet ihr einige Überraschungen erleben, wenn ihr seht, welche Stars leidenschaftliche Gamer sind.

Promis sind auch nur Menschen, die gerne spielen

Wer ein Hollywood-Star ist oder in der Musik-Branche einen großen Namen hat, der hat meistens auch Kohle ohne Ende und kann sich so manchen Luxus leisten, von dem unsereins nur träumen kann. Das heißt aber nicht, dass manch ein Promi sich nicht auch den gleichen Hobbys widmet, wie ihr es tut!

In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch, welche Promis sich gerne mal in virtuelle Welten begeben, um dort – ebenso wie ihr – Abenteuer zu erleben. Euch erwartet da sicher die eine oder andere Überraschung.

Überraschung: Hättet ihr geglaubt, dass diese Promis privat spielen? Bilderstrecke starten (25 Bilder)

Seid ihr Fan von einem der genannten Promis und wusstet ihr, dass ihr eventuell der gleichen Leidenschaft nachgeht? Und sicher hat euch so manch einer mit seinen privaten Vorlieben für Games überrascht!