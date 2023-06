„Das Battlefield, das wir verdienen“: Neuer Steam-Shooter erobert Fan-Herzen

In BattleBit Remastered wird auch in der Luft gekämpft. (Bild: Oki Games)

Low-Poly-Look statt Grafik-Bombast, drei Indie-Entwickler haben mit BattleBit Remastered genau ins enttäuschte Fan-Herz der Battlefield-Spieler getroffen. Auf Steam geht das Spiel in den Verkaufscharts durch die Decke und auch die Spielerzahlen können sich sehen lassen.

BattleBit Remastered: Shooter erobert Steam-Charts

Mit Karten für 254 Spieler, Panzern, Hubschraubern, Transportern und Seefahrzeugen, einer zerstörbaren Spielwelt und vielen anpassbaren Waffen in einem Klassensystem, ist BattleBit Remastered einem Battlefield gar nicht so unähnlich. Der große Unterschied ist die Grafik. Während beispielsweise Battlefield 2042 gerade für die volle Grafikpracht einen durchaus potenten PC benötigt, läuft BattleBit Remastered dank Low-Poly-Look vermutlich auch auf eurem Toaster.

So sieht BattleBit Remastered aus:

BattleBit Remastered ist seit dem 15. Juni 2023 im Early Access auf Steam erhältlich und kostet dort 14,79 Euro. Unter Berücksichtigung des niedrigen Preises ist der aktuell 4. Platz in den Steam-Topsellern noch beeindruckender, da diese Liste nach Umsatz und nicht verkauften Spielen sortiert wird. (Quelle: Steam). Die Spielerzahlen können sich ebenfalls sehen lassen, denn gestern erreichte Battlebit Remastered fast 63.000 gleichzeitig aktive Spieler auf Steam. (Quelle: Steam DB).

BattleBit Remastered SgtOkiDoki

Steam-Nutzer feiern den neuen Shooter

Bei den Spielern kommt BattleBit Remastered extrem gut an, was sich in aktuell 90 Prozent positiven Rezensionen widerspiegelt. Die Spieler sind beeindruckt, was ein Kernteam aus nur drei Entwicklern in sieben Jahren auf die Beine gestellt hat. Einige sprechen von den besten 15 Euro, die sie je für ein Spiel ausgeben haben und andere nennen es „wie Battlefield, aber in gut“.

Gelobt wird auch das flüssige Gameplay dank hohen FPS und einem gut funktionierenden Gunplay wie Movement. Die stabilen Server mit gutem Ping tragen ebenfalls dazu bei. Für jede Menge Spaß sorgen der Umgebungschat, durch den auch mit den Gegnern gesprochen werden kann und die Möglichkeit, die Körper der anderen Spieler durch die Gegend zu ziehen. Die Zerstörung der Maps funktioniert ebenfalls tadellos.

Wer auf großangelegte Multiplayer steht und mit dem Low-Poly-Look kein Problem hat, scheint bei BattleBit Remastered offenbar nichts falsch zu machen.