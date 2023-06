CoD Warzone: Das ist das Ende und der Community bleiben Wut und Enttäuschung

Die Warzone-Community ärgert sich über Activision. (Bild: Activision)

Call of Duty: Warzone hat nach dem Release im März 2020 zweifelsohne einen prägnanten Fußabdruck in der Videospielgeschichte hinterlassen und erreichte Spieler im dreistelligen Millionenbereich. Nach drei regulären CoDs und vielen Höhen und Tiefen ist jetzt Schluss, in wenigen Monaten schaltet Activision die Server ab und das gefällt der Community gar nicht.

CoD Warzone: Activision schaltet im September die Server ab

Call of Duty: Warzone war ein Multiplayer-Phänomen, das mitten in der COVID-19-Pandemie einen Nerv bei Shooter-Fans getroffen hat. Zwar konnte das Spiel über Modern Warfare (2019), Black Ops Cold War und Vanguard hinweg nie den Anfangs-Hype auf Verdansk wiederholen, doch gerade dieser Abschnitt ist vielen Fans ins Gedächtnis gebrannt.

Warzone 2.0 läutete das Ende des ersten Teils ein:

Warzone 2.0 Launch Trailer | Call of Duty: Warzone 2.0

Von Warzone wird ab September 2023 tatsächlich nur noch die Erinnerung bleiben, Activision kündigte an, die Server von Warzone Caldera abzuschalten.

Am 21. September 2023 ist endgültig Schluss, Activisions knappe Begründung lautet der Fokus auf das aktuelle Warzone. Im Blogbeitrag heißt es außerdem, dass alle gekauften Inhalte von da an nur noch in Modern Warfare (2019), Black Ops Cold War und Vanguard verfügbar sein werden.

Für Season 4 verabschiedete sich Activision dann auch von der Bezeichnung Warzone 2.0 – und wenn Warzone Caldera verschwindet, gibt es wieder nur ein einziges Warzone.

Community ist wütend und enttäuscht

Bei der Community herrscht Wut, zum einen, weil einige Warzone Caldera noch aktiv spielen, zum anderen, weil viele sehr viel Zeit und auch Geld in das Spiel investiert haben. Andere Spiele schaffen den Übergang deutlich besser, wie beispielsweise Counter-Strike oder Overwatch, bei denen ihr eure Skins und sonstigen gekauften Cosmetics mit in den nächsten Teil der Reihe nehmen könnt.

Der CoD-Experte ModernWarzone fügt noch ein ganz anderes Problem hinzu. Viele alte CoDs haben immer noch laufende Server und werden zum vollen Preis verkauft, obwohl diese ein große Sicherheitsrisiko für die persönlichen Daten der Spieler sein können.

Bei der Community entsteht der Eindruck, Activision würde alles daran setzen, die Spieler zum aktuellen Warzone zu bewegen, da sich hier nach wie vor Geld verdienen lässt. Es ist nun mal das große Problem der Live-Service-Games, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gibt, ab dem sie sich nicht mehr rentieren. Dann können Entwickler den Weg von Counter-Strike oder Overwatch gehen oder eben den von Warzone.