Diablo 4: Community findet genialen Trick für besseren Loot

Bei der Loot-Jagd in Diablo 4 dürft ihr nicht vergessen die Aussicht zu genießen. (Bild: Blizzard)

Der Weg bis Level 100 in Diablo 4 ist lang. Habt ihr erst mal die Kampagne abgeschlossen, beginnt auch die Suche nach immer besserer Ausrüstung. Da euer Loot aber dem Zufallsprinzip nach droppt, kann sich das wenig zielgerichtet anfühlen. Doch es gibt eine Möglichkeit, etwas konkreter bestimmte Items zu farmen.

Diablo 4: So farmt ihr Items, die ihr wirklich braucht

Ein Großteil der Gegenstände, die ihr in Diablo 4 findet, wandern direkt zum Schmied oder zu einem Händler. Ein paar der Ausrüstungsteile haben vielleicht Aspekte, die für euren Spielstil nützlich sind. Mit denen marschiert ihr natürlich zum Okkultisten. Falls ihr jedoch ein neues Schwert oder einen neuen Helm braucht, weil ihr die alten Sachen schon seit 25 Leveln tragt, müsst ihr vollständig auf euer Glück hoffen.

Zum Glück haben einige Experten herausgefunden, dass ihr dem Zufall nicht vollständig ausgeliefert seid. Die verschiedenen Monsterfamilien droppen nämlich einige Arten von Gegenständen häufiger als andere.

Diese Liste zeigt, welche Gegner, welche Art von Items häufiger droppen:

Banditen: Dolche, Streitkolben

Dolche, Streitkolben Bestien: Brustrüstungen, Armbrüste, Schwerter

Brustrüstungen, Armbrüste, Schwerter Kannibalen: Zweihand-Äxte, Äxte, Helme

Zweihand-Äxte, Äxte, Helme Kultisten: Dolche, Helme

Dolche, Helme Ertrunkene: Sensen, Zweihand-Streitkolben, Beinrüstungen, Stiefel

Sensen, Zweihand-Streitkolben, Beinrüstungen, Stiefel Gefallene: Äxte, Stäbe

Äxte, Stäbe Geister: Bögen, Zauberstäbe

Bögen, Zauberstäbe Ziegenmenschen: Zweihand-Äxte, Äxte, Zweihand-Stäbe, Totems

Zweihand-Äxte, Äxte, Zweihand-Stäbe, Totems Skelette: Armbrüste, Schilde, Schwerter

Armbrüste, Schilde, Schwerter Schlangen: Stangenwaffen, Schwerter

Stangenwaffen, Schwerter Spinnen: Brustrüstungen, Fokusse, Handschuhe, Zweihand-Schwerter

Brustrüstungen, Fokusse, Handschuhe, Zweihand-Schwerter Vampire: Bögen, Zweihand-Schwerter, Zauberstäbe

Falls ihr also ein Item für einen bestimmten Slot braucht, solltet ihr beim richtigen Gegner-Typ suchen. Am effektivsten farmt ihr diese dann in Dungeons. Auf Reddit findet ihr eine Auflistung mit den Dungeons, wo ihr welche Monsterfamilie am häufigsten antrefft:

Gilt das auch für einzigartige Items?

Ob diese erhöhten Dropchancen auch für einzigartige Items gelten, ist aktuell unbekannt. Diese Gegenstände haben spezielle Effekte, die nicht bei den normalen Aspekten oder Affixen zu finden sind. Für viele Builds gelten sie zum Teil als das beste Item, das ihr für den jeweiligen Slot bekommen könnt.

In den Albtraum-Dungeons lassen sich gut Items farmen. Bei den Kollegen von GIGA erfahrt ihr mehr darüber:

Die einzigartigen Items droppen – mit einer Ausnahme (die Axt des Schlächters) – erst ab Weltstufe 3. Die Liste in diesem Artikel sollte euch aber auf jeder Weltstufe den Items, die ihr sucht, ein Stückchen näher bringen.