Diablo 4: Spieler rätseln, was die geheimen Enden zu bedeuten haben

Wie geht es mit Diablo 4 weiter? Die geheimen Enden geben Hinweise. (Bild: Blizzard)

In Diablo 4 versuchen Spieler, der Dämonin Lilith das Handwerk zu legen. Im Verlauf der Geschichte kehren aber auch andere bekannte Gegenspieler zurück. Diese spielen möglicherweise für die geplanten Erweiterungen eine Rolle – das lassen zumindest die von der Community entdeckten geheimen Enden des Spiels vermuten.

Diablo 4: Geheime Enden lassen großes Übel vermuten

Vorweg eine kleine Spoiler-Warnung: Falls ihr absolut nichts über das Ende von Diablo 4 und einige im Spiel noch auftretende Charaktere wissen möchtet, spielt kurz die Kampagne durch und kommt in etwa 20 Stunden zurück. Dann seid ihr auf dem Wissensstand für die geheimen Enden des Spiels.

Der Story-Trailer zu Diablo 4:

Diablo 4 - Story Trailer

Nachdem der namensgebende Bösewicht in den ersten drei Spielen immer mindestens als Boss herhalten musste, hat er in Diablo 4 erstmal Pause. Grund ist vermutlich höllisches Burnout. An seiner statt bedroht Lilith die Sterblichen. Während der Kampagne begegnet euch allerdings auch Väterchen Hass, der vermutlich lieber als Mephisto, einer der drei großen Übel und Herr des Hasses, vorgestellt wird.

Mephisto hilft dem Spieler zunächst, doch hat er natürlich seine eigenen Pläne. Am Ende der Kampagne entscheidet sich eure Gefährtin Neyrelle, Mephisto statt Lilith in den Seelenstein einzuschließen, weil sie ihn für die größere Gefahr hält. Während sich Neyrelle mit dem Stein ins Unbekannte davonstiehlt, bleibt euch der Kampf gegen Lilith.

Im Sterben erklärt Lilith, dass Sanktuario ohne sie verloren wäre. Nach den Credits können Spieler dann verschiedene Enden sehen, die scheinbar erst nach dem zweiten Abschluss der Kampagne freigeschaltet werden. Es gibt insgesamt vier Stück, die nur aus einigen Frames bestehen und Bilder von dämonischen Gestalten zeigen:

Was verraten die geheimen Enden?

Es handelt sich zwar nur um wenige Sekunden, doch die letzten drei Bilder scheinen Mephistos Rückkehr anzudeuten. Die Form der Hörner und des Mundes stimmen überein. Außerdem passen die vier Arme und der Schwanz zu seinem sonstigen Erscheinungsbild. (Quelle: Diablo Fandom).

Das erste Bild im Video zeigt aber einen anderen Dämon. Unter einem weiteren YouTube-Video wird spekuliert, dass es sich um Lucion, den Sohn von Mephisto und Bruder von Lilith, handelt. (Quelle: YouTube). Lucion ist bisher noch in keinem der Spiele aufgetaucht. Das eher humanoide Gesicht und die Form der Hörner passen aber zu seinen bisherigen Darstellungen in Artworks. (Quelle: Diablo Fandom).

Blizzard hat bereits bestätigt, dass Diablo 4 mindesten zwei Erweiterungen bekommen soll:

Einer weiteren Theorie aus den Kommentaren des Videos zufolge, könnte es sich auch um den von Lilith getöteten Inarius handeln, der als Dämon zurückkehrt. So oder so könnte „Familie Hass“ also die selbst durchgeführte Familienaufstellung auf dem Rücken der Bewohner von Sanktuario fortsetzen.