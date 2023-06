Steam-Spieler schlagen zu: Ehemaliger PS4-Liebling erobert dank neuem Tiefpreis die Charts

Die Uncharted-Collection ist gerade begehrt auf Steam – dank schickem Rabatt. (Bild: PlayStation)

Der Steam Midweek-Sale hat einen neuen Kandidaten in die Topseller gespült. Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection ist nämlich mit einem neuen historischen Tiefpreis auf der Valve-Plattform ausgestattet worden. Die Remaster-Version zweier PS4-Hits wird daher fleißig von den PC-Spielern in die Warenkörbe befördert.

Seit Oktober 2022 können endlich auch PC-Spieler in den Genuss der vorher exklusiven PlayStation-Marke Uncharted kommen. In Form der Uncharted: Legacy of Thieves Collection gibt es die Teile Uncharted 4: A Thief‘s End und Uncharted: The Lost Legacy in einer für PC und PS5 aufgehübschten Version. Schaut euch hier einmal den Trailer der Abenteuer um Nathan Drake und Chloe Frazer an:

Trailer für die Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Uncharted schnappt sich begehrten Platz in den Steam-Topsellern

Jetzt kann sich das PlayStation-Meisterwerk den fünften Platz in den Steam-Charts sichern. Grund dafür ist ein äußerst attraktiver Rabatt von 40 Prozent, der die PC-Spieler zugreifen lässt. Damit kostet das Game von Naughty Dog nur noch 29,99 Euro statt der üblichen 49,99 Euro – ein neuer historischer Tiefpreis auf der PC-Plattform, wie SteamDB beweist (Quelle: SteamDB).

Zu ihren PS4-Hochzeiten konnten beide Teile die Herzen der Fans und Kritiker erobern, auf Metacritic sackte The Lost Legacy einen Score von 84 ein. Uncharted 4 kann sogar ganze 93 Punkte für sich beanspruchen. Und auch auf Steam kann das Action-Spektakel in der PC-Fassung überzeugen.

Dort verpassen die Spielenden der Collection mit 86 Prozent eine sehr positive Bewertung. Wenn ihr ebenfalls zuschlagen wollt, könnt ihr euch noch bis zum 3. Juli 2023 entscheiden, dann endet das Midweek-Angebot:

UNCHARTED™: Legacy of Thieves Collection Naughty Dog LLC

Diese Verbesserungen bietet das Remaster von Sony

Für die Remaster-Version auf PC haben PlayStation und Naughty Dog besonders an der optischen Stellschraube gedreht. Es wartet echte 4K-Auflösung und Unterstützung für Ultrawide-Monitore. Mehr grafische Anpassungsmöglichkeiten für Schatten, Texturen und mehr sind auch mit am Start. Obendrein gibt es PC-spezifische Verbesserungen, die euch zum Beispiel mit neu gestalteten Benutzeroberflächen verwöhnen.

Die Collection bietet außerdem eine Unterstützung des DualSense-Controllers am PC, mit dem ihr das haptische Feedback und die dynamischen Trigger voll auskosten könnt. Andere Gamepads sind auch kompatibel.

Wenn ihr schon dabei seid, preisgekrönte Story-Games einzutüten, könnt ihr euch noch ein weiteres kostenlos auf Steam einsacken: