Diablo 4: Bisher größter Patch ist ein Segen für Spieler mit wenig Zeit

Auch die Barbaren wurden im neusten Patch von Diablo 4 verbessert. (Bild: Blizzard)

Der erste große Patch seit dem Launch von Diablo 4 bringt neben einer Vielzahl an Bugfixes auch jede Menge Klassenanpassungen mit sich. Jeder Spieler darf sich über Buffs freuen, doch das Highlight sind die Veränderungen bei den Albtraum-Dungeons.

Diablo 4: Patch verbessert ausnahmslos jede Klasse

Für den ersten großen Patch für Diablo 4 hat Blizzard großzügig in die Schublade mit den Buffs gegriffen und jede Klasse hat ihren Anteil bekommen. Für alle fünf Auswahlmöglichkeiten wurden bei einer Vielzahl an Fähigkeiten, die Schadenswerte erhöht, Abklingzeiten reduziert und die Ressourcenerzeugung verbessert. Bei einigen Klassen haben auch ein paar der Aspekte einen Buff bekommen.

Große Sprünge machen die Verbesserungen aber nicht, häufig gehen die Werte nur um ein paar Prozent nach oben. Die Effekte davon sollten vor allem in der Anfangsphase des Spiels bemerkbar sein, in der es noch mehr auf einzelne Fähigkeiten ankommt und der Einfluss der Ausrüstung noch nicht so groß ist. Die Buffs betreffen viele der Grundfertigkeiten, damit reagiere man auf das Feedback der Community so Blizzards Erklärung in den Patchnotes.

Der Gameplay-Trailer zu Diablo 4:

Diablo 4 - Gameplay Trailer

Kommende Updates sollen sich der Gleichwertigkeit verschiedener Builds widmen. Was sich konkret für eure Klasse geändert hat, entnehmt ihr am besten den Patchnotes. Die sind durch eine große Anzahl an Bugfixes ziemlich umfangreich geworden.

Diablo 4: Albtraum-Dungeons sind jetzt so viel besser

Den vermutlich signifikantesten Einfluss des Patches dürftet ihr bei den Albtraum-Dungeons spüren. Diese speziellen Dungeons öffnet ihr mit Albtraum-Siegeln, die ab Weltstufe 3 benutzt werden können. Dort findet ihr nicht nur jede Menge Loot, sondern könnt auch die Glyphen eues Paragon-Bretts aufleveln.

Eine bereits angekündigte Änderung wird die Dungeons bereits viel angenehmer machen. Aktiviert ihr ein Siegel, dürft ihr euch nun direkt vor den Eingang teleportieren und müsst nicht erst zum nächsten Schnellreisepunkt und den Rest der Strecke mit dem Pferd zurücklegen.

Mehr über Albtraum-Dungeons erfahrt ihr bei den Kollegen von GIGA Games:

Die größte Verbesserung betrifft aber den Zuwachs an Erfahrungspunkten. Sowohl die Gegner im Albtraum-Dungeon als der Abschluss des Dungeons gewähren jetzt deutlich mehr Erfahrungspunkte. Eine konkrete Zahl nennt Blizzard nicht, doch in der Community kursieren bereits Werte von etwa 80 Prozent mehr EP.

Durch all diese Veränderung wird der gesamte Spielfortschritt und insbesondere der auf Weltstufe 3 und 4 enorm beschleunigt. Dadurch können auch Spieler mit weniger Zeit zum Spielen wesentlich schneller vorankommen und brauchen etwas weniger Bedenken haben, einen neuen Charakter für die 1. Season erstellen zu müssen.

Das müsst ihr über Season 1 wissen: