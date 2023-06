Die Sims 5: EA zeigt, worauf sich Fans schon freuen können

Maxis zeigt, wie Die Sims 5 bisher aussieht. (Bildquelle: Maxis, EA)

In einem neuen Behind-the-Scenes Video des Entwicklerstudios Maxis werden Sims-Fans eingeladen einen ersten Blick auf Die Sims 5 zu werfen. Neben Customization-Tools und schicken Umgebungen, hat das nächste Sims-Spiel angeblich auch eine lebendigere Welt zu bieten.

Die Sims 5: Maxis gewährt Einblick hinter die Kulissen

Maxis, das Entwicklerteam hinter der Die-Sims-Reihe, gibt neue Einblicke hinter die Kulissen ihres neuen Projekts. Offiziell heißt dieses noch „Project Rene“ – eine Anlehnung an das Wort Renaissance – doch klar ist eigentlich schon lange: Die Sims 5 befindet sich hier in Entwicklung.

Nun gewährt Maxis der Community einen ersten Blick auf die Sims der nächsten Generation, sowie ihre Animationen und die Welt, in der Fans sich wiederfinden werden. Dazu sei aber gesagt, dass es sich um sehr kurze Clips handelt und dazu noch um sehr frühe Prototypen.

Im neuesten Video der Reihe „Behind the Sims“ geht es zunächst um die neue Erweiterung für Die Sims 4, anschließend aber um Die Sims 5. Schaut euch das knapp 15-minütige Video hier an:

Was für Änderungen können Fans erwarten?

Wie die Sims selbst also letztendlich aussehen werden, ist noch nicht klar. Präsentiert wird jedoch ein Customization-Tool, wie in Die Sims 3, welches eine breitere Palette an Haarfarben ermöglicht.

Auch ein paar Szenen aus dem Spiel wurden gezeigt:

So schick könnte Die Sims 5 am Ende aussehen. (Bildquelle: Maxis)

Maxis legt auch weiterhin großen Wert darauf, dass die Stimmung der Sims ihre Mimik und Gestik beeinflusst, so wie die Art und Weise wie sie mit ihrer Umwelt interagieren.

Erwähnt wird außerdem, dass es in Die Sims 5 leichter sein soll, den Interaktionen der Sims zu folgen und zu verstehen, was sie sagen, beziehungsweise wie eine Konversation läuft. Wie genau das passieren soll, wurde aber noch nicht verraten.

Außerdem interessant: Nicht gespielte Sims sollen ihrem eigenen Tagesrythmus folgen. Sie haben Routinen und eigene Leben, was das Spielgefühl etwas lebendiger gestalten könnte.

Laut den Entwicklern dauert es noch eine Weile bis Die Sims 5 veröffentlicht wird. Bis dahin werden EA und Maxis wohl noch einige Erweiterungen herausbringen. Einen Überblick über die DLC-Poltik von Die Sims erhaltet ihr hier: