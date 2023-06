Nachschub für Switch: Nintendo schiebt 4 weitere Klassiker gratis ins Online-Abo

Nintendo Switch Online baut das Spieleangebot weiter aus. (Bild: Nintendo)

Wenn es um den Spielekatalog von Nintendo Switch Online geht, ist der japanische Konsolenhersteller nicht aufzuhalten. Denn jetzt gesellen sich plötzlich vier weitere legendäre Klassiker in das kostenpflichtige Abo der Konsole.

Nintendo stockt Sega-Klassiker auf

Erst vor knapp zwei Wochen hat Nintendo für kostenfreien Nachschub in der Retro-Ecke des Online-Abos gesorgt.

Jetzt legt der japanische Publisher ohne besonderen Anlass mit vier weiteren Spielen nach. Dieses Mal können sich Nutzer von Nintendo Switch Online über Perlen der Sega-Familie freuen.

Ab sofort sind Ghouls ’n Ghosts, Soleil, Landstalker – Die Schätze von König Nolo und The Revenge of Shinobi ohne zusätzliche Kosten im Abo enthalten:

Wenn ihr auch auf diese beliebten Klassiker zugreifen wollt, braucht ihr zusätzlich zur Basis-Mitgliedschaft das Erweiterungspaket für Nintendo Switch Online. Dieses gibt es im Jahresabo für 39,99 Euro. Hier haben wir einen kleinen Guide für euch, wie ihr bei Nintendo-Abos fleißig sparen könnt:

Was können die Neuzugänge des Online-Abos?

Das von Capcom entwickelte Ghouls n’ Ghosts ist ein klassisches Jump ’n Run, das als besonders knackig gilt. Kämpft euch mit Ritter Arthur in verschiedenen Leveln durch Scharen von Untoten und Dämonen.

Soleil ist Segas Antwort auf Zelda und sollte Fans von A Link to the Past eine große Freude sein. 1994 erschien das Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen für das Sega Mega Drive. Eine Besonderheit eures Helden ist die Fähigkeit, Eigenschaften tierischer Begleiter anzunehmen.

Das Action-Adventure Landstalker – Die Schätze von König Nolo ist 2007 bereits als emulierte Version für Nintendo Wii erschienen. Ursprünglich feierte es seinen Release 1993 auf dem Sega Mega Drive. Darin spielt ihr den Helden Niels, der allerhand Dörfer zu besuchen, Dialoge zu führen, Rätsel zu lösen und Kämpfe auszutragen hat.

The Revenge of Shinobi erschien erstmals 1990 für das Sega Mega Drive in Europa und ist ein klassischer Plattformer. Sammelt verschiedene Items, um euch für die Level und anstehenden Boss-Kämpfe zu wappnen. The Revenge of Shinobi kann jede Menge Nostalgie-Fans um sich versammeln.

Ihr kennt euch noch gar nicht mit Online-Abos aus? Dann haben wir hier ein hilfreiches Video für euch, das neben Nintendos Abonnement auch die von PlayStation und Xbox vorstellt: