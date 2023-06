Update für 10 Jahre altes Steam-Spiel sorgt für Fan-Protest – „Das ist Zensur“

Skullgirls bekommt nach Patch viele negative Steam-Bewertungen. (Bild: Autumn Games

Wenn ein Spiel von 92 Prozent positiven Steam-Bewertungen auf 19 Prozent fällt, sorgt das für Aufsehen. Skullgirls 2nd Encore ist ein 2D-Fighting-Game mit Story- und sehr kompetitivem Multiplayer-Modus. Der neuste Patch nimmt diverse Anpassungen am Aussehen einiger Charaktere und Artworks vor, erboste Fans schreien jetzt „Zensur“.

Steam-Spiel Skullgirls passt Look an die eigenen Werte an

Der Patch vom 26. Juni 2023 nimmt Anpassungen an allen Versionen von Skullgirls, also auf PC, Konsolen und Mobile vor. Bevor wir zu den Änderungen kommen, ist allerdings noch etwas Kontext zum Entwickler hinter dem Spiel Hidden Variable Studios nötig.

Hidden Variable war ursprünglich für den Mobile-Port zuständig, übernahm aber 2020 die komplette Entwicklung, nachdem das eigentlich verantwortliche Studio Lab Zero geschlossen wurde. Grund dafür war das Fehlverhalten von Lead Designer Mike Zaimont, der öffentlich rassistische Aussagen tätigte und des unangebrachten Verhaltens am Arbeitsplatz beschuldigt wurde. Zaimont war auch einer der Erfinder von Skullgirls und mitverantwortlich für den Look und die dargestellten Motive im Spiel.

Der Launch-Trailer zu Skullgirls 2nd Encore:

Skullgirls 2nd Encore - Launch Trailer

Mit dem Patch will Hidden Variable drei für das Studio mittlerweile problematische Darstellungsformen entfernen. Zum einen wurden bei allen Charakteren die an Nazi-Symbolik erinnernden roten Armbänder und ähnliche Motive entfernt. Der zweite Punkt widmet sich der übertriebenen Sexualisierung von teilweise minderjährigen Charakteren. Die dritte Änderung betrifft die Darstellung von** rassistischen Stereotypen**. (Quelle: Hidden Variable Studios).

Spieler reden von Zensur

Die Änderungen kamen bei einem Teil der Community nicht gut an. In den Steam-Rezensionen sammeln sich nun die negativen Bewertungen. Damit ihr einen Eindruck bekommt, was sich konkret geändert hat, gibt es ein Video eines Spielers, das die alten und neuen Darstellungen gegenüber stellt. Bei den meisten Bildern müsst ihr das Video pausieren, um zu erkennen, worin die Änderungen liegen:

In den letzten vier Tagen sind gut 2.000 negative Steam-Bewertungen zusammengekommen, das sind mehr als unter allen Steam-Käufen der Zeit davor. (Quelle: Steam). In vielen der negativen Kommentare fallen Begriffe wie „Zensur“ oder auch „Woke-Diktatur“. Auffällig ist, dass viele Nutzer nur wenig Spielzeit haben. Außerdem dürften es nicht viele tatsächlich aktive Spieler sein oder sie kommen von anderen Plattformen, denn Skullgirls 2nd Encore hat nur wenige Hundert Spieler auf Steam. (Quelle: SteamDB).

11 absurde Schnitte und Zensurmaßnahmen in Videospielen Bilderstrecke starten (13 Bilder)

Warum es jetzt Zensur und nicht die späte, aber immerhin angebrachte Erkenntnis ist, dass es einfach nicht das Richtige ist, Minderjährigen von Tentakeln die Brüste zerquetschen zu lassen, erklären die Kämpfer für die Kunstfreiheit übrigens nicht. Das Spiel ist nach wie vor dasselbe, nur eben ohne Nazi-Armbinden und Panty-Shots.