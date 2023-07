Steam nimmt Spiele ins Visier: Valve schwingt jetzt den Bann-Hammer

Games mit KI-generierten Assets haben Probleme auf Steam. (Bild: Valve, Getty Images/Zolnierek)

In der Entwickler-Community von Steam brodelt es. Offenbar scheint der Plattform-Betreiber Valve bei Spielen mit KI-Inhalten besonders vorsichtig vorzugehen. So werden Spiele schlichtweg gebannt oder gar nicht erst veröffentlicht.

Hat Steam ein Problem mit KI-Inhalten?

Seit geraumer Zeit finden Programme wie ChatGPT oder Midjourney breiten Anklang bei den Massen. So natürlich auch in der Videospielentwicklung. Nach NFTs sind KI-generierte Inhalte der neueste Trend in der Gaming-Branche. Bei NFTs hat Valve in seinen Guidelines ein klares Verbot für die Plattform ausgesprochen (Quelle: Steam).

Doch wie handhabt der Gaming-Riese den Umgang mit KI-Content? Schließlich gibt es bereits Spiele auf der Plattform, die öffentlich mit dem Einsatz dieser werben (Quelle: Steam/AI Roguelite).

Auf Reddit häufen sich die Threads, in denen Videospielentwickler berichten, dass Steam ihre Games aufgrund mit KI erstellter Assets nicht in ihrem Shop veröffentlichen wollen (Quelle: Reddit).

Das sagt Valve dazu

In Valves Beitrittsprogramm gibt es keinen expliziten Punkt, der sich auf mit Künstlicher Intelligenz erschaffene Projekte bezieht. Allerdings verweist das Unternehmen auf das Urheberrecht. Konkret lautet es in den Richtlinien zu den Unterlassungen: „Inhalte, die nicht Ihr Eigentum sind oder für die Ihnen die erforderlichen Rechte fehlen.“

Die Rechtefrage bei KI-Generatoren wird scharf diskutiert. Besonders Künstler sprechen sich gegen KI-Tools aus und beschweren sich über Urheberrechtsverletzungen. Denn sowohl Bild- als auch Text-Generatoren werden mithilfe eines Algorithmus mit riesigen vorhandenen Datenmengen gefüttert. Es ist also schwer nachzuverfolgen und zu belegen, woher die Quellen für die fertigen Assets dann stammen.

Vor diesem Problem stehen also auch Valve und sogar rechtliche Instanzen. Ein allgemeines KI-Verbot ist nicht in Kraft, doch solange die Zuordnung schwerfällt und es keine rechtliche Grundlage für den Umgang mit den Urheberrechten in Bezug auf Künstliche Intelligenzen gibt, werden wohl noch weitere Spiele für eine Veröffentlichung auf Steam abgelehnt werden.

