Manche Necromanten haben nur ihre Untoten für Gespräche. (Bild: Blizzard)

In Diablo 4 teilt ihr euch die Open World immer mit ein paar anderen Spielern. Die Welt ist zwar nicht mit Hunderten von ihnen bevölkert, doch in Städten oder bei Events begegnet ihr ihnen regelmäßig. Die MMO-Aspekte wurden im Vorfeld von der Community kritisiert, doch einige wollen nun sogar mehr davon.

Diablo 4: Spieler wehrten sich gegen MMO-Features – jetzt wollen sie mehr

Diablo 4 ist nicht wirklich ein MMO, doch auf euren Reisen durch Sanktuario begegnen euch durch eine geteilte Open World regelmäßig andere Spieler. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch mit anderen Spielern zusammen tun, theoretisch lassen sich alle Inhalte gemeinsam spielen, für Weltbosse oder die Legions-Events ist es sogar notwendig.

Der Gameplay-Trailer zu Diablo 4:

Diablo 4 - Gameplay Trailer

Diese MMO-Features waren bei Diablo-Fans im Vorfeld nicht auf viel Gegenliebe gestoßen. Für viele brachen die anderen Spieler die Immersion und andere kritisierten die Notwendigkeit sich für Events einem bestimmten Zeitpunkt unterzuordnen, da Weltbosse oder auch die Höllenflut nur zu festgelegten Uhrzeiten erscheinen.

Da Diablo 4 für Blizzard ein großer Erfolg ist, haben sich die meisten Fans damit wohl abgefunden, es scheint, dass es einigen sogar gefällt. Sie finden, ein Aspekt aus MMOs sollte sogar noch ausgebaut werden.

Spieler wollen mehr soziale Elemente

In einem sehr populären Reddit-Post diskutieren viele Spieler die sozialen Features von Diablo 4. Dem Initiator der Diskussion fehlt es an Möglichkeiten im Spiel selbst Mitstreiter für das gemeinsame Zocken zu finden.

Zum einen beklagen viele, dass die Emotes eines der wenigen Mittel zur sozialen Interaktion sind. Der lokale Chat wird kaum genutzt und ist gerade auf der Konsole nicht gerade nutzerfreundlich. Die Emotes reichen vielen nicht und schränken die Kommunikation ein. Laut der Meinung einiger Spieler würden Chat-Kanäle für einzelne Regionen oder speziell für Leute, die nach Mitspielern suchen, schon helfen.

Zum anderen fehlt ein direktes Tool, um nach einer Gruppe zu suchen. Das könnten ein automatisches Matchmaking für spezielle Inhalte sein oder ein Fenster, in dem Spieler eine individuelle Gruppensuche starten können. Viele sind der Meinung es würde dem Spiel helfen und Blizzard würde genau solche Tools ja auch erfolgreich in World of Warcraft nutzen.

Der Konsens lautet, wenn Diablo 4 schon auf MMO-Features setzt, sollten diese auch vernünftig genutzt werden können und soziale Interaktionen nicht so halbherzig ins Spiel integriert werden.