KI-Verbot für Steam? Jetzt spricht Valve Klartext

Entwickler hatten sich über von Valve blockierte Spiele auf Steam beschwert. Der Einsatz von KI scheint dem Plattform-Betreiber ein Dorn im Auge. Jetzt gibt Valve ein offizielles Statement, wie der Umgang von mit KI generierten Assets in Zukunft aussehen soll.

Update vom 3. Juli 2023:

Nachdem sich einige Entwickler über Reddit und Co. beschwert hatten, weil Steam ihre Spiele nicht veröffentlichen wollte und KI-generierte Inhalte anscheinend das Problem waren, hat sich Valve jetzt via IGN mit einem Statement zu Wort gemeldet, um für Klarheit zu sorgen (Quelle: IGN).

Valve befinde sich noch in einem Lernprozess, was den Umgang mit KI-Inhalten in Videospielen betrifft. Man wolle verhindern, dass Urheberrechtsverletzungen vorliegen, da Valve selber so haftbar gemacht werden könne.

Der Gaming-Riese möchte Entwickler keineswegs entmutigen, Spiele, die mithilfe von KI entstanden sind, einzureichen. Man sei offen für die Technologie und Innovationen. Schließlich habe Valve den Anspruch, so viele Spiele wie möglich auf ihrer Plattform verfügbar zu machen.

Allerdings sei es schwierig, auszumachen, für welche Inhalte die erforderlichen Rechte vorliegen. Besonders in Anbetracht der allgemeinen rechtlichen Grauzone von KI-Programmen. Solange Entwickler vorweisen können, dass sie die nötigen Urheberrechte für alle Assets ihres Spiels besitzen, ist der Einsatz von KI kein Problem für Steam.

Valve macht auch klar, dass sich die Richtlinien für das Beitragsprogramm ständig ändern können, gerade in einem so schnell wachsenden Feld der Künstlichen Intelligenz.

Originalmeldung:

Hat Steam ein Problem mit KI-Inhalten?

Seit geraumer Zeit finden Programme wie ChatGPT oder Midjourney breiten Anklang bei den Massen. So natürlich auch in der Videospielentwicklung. Nach NFTs sind KI-generierte Inhalte der neueste Trend in der Gaming-Branche. Bei NFTs hat Valve in seinen Guidelines ein klares Verbot für die Plattform ausgesprochen (Quelle: Steam).

Doch wie handhabt der Gaming-Riese den Umgang mit KI-Content? Schließlich gibt es bereits Spiele auf der Plattform, die öffentlich mit dem Einsatz dieser werben (Quelle: Steam/AI Roguelite).

Auf Reddit häufen sich die Threads, in denen Videospielentwickler berichten, dass Steam ihre Games aufgrund mit KI erstellter Assets nicht in ihrem Shop veröffentlichen wollen (Quelle: Reddit).

Das sagt Valve dazu

In Valves Beitrittsprogramm gibt es keinen expliziten Punkt, der sich auf mit Künstlicher Intelligenz erschaffene Projekte bezieht. Allerdings verweist das Unternehmen auf das Urheberrecht. Konkret lautet es in den Richtlinien zu den Unterlassungen: „Inhalte, die nicht Ihr Eigentum sind oder für die Ihnen die erforderlichen Rechte fehlen.“

Die Rechtefrage bei KI-Generatoren wird scharf diskutiert. Besonders Künstler sprechen sich gegen KI-Tools aus und beschweren sich über Urheberrechtsverletzungen. Denn sowohl Bild- als auch Text-Generatoren werden mithilfe eines Algorithmus mit riesigen vorhandenen Datenmengen gefüttert. Es ist also schwer nachzuverfolgen und zu belegen, woher die Quellen für die fertigen Assets dann stammen.

Vor diesem Problem stehen also auch Valve und sogar rechtliche Instanzen. Ein allgemeines KI-Verbot ist nicht in Kraft, doch solange die Zuordnung schwerfällt und es keine rechtliche Grundlage für den Umgang mit den Urheberrechten in Bezug auf Künstliche Intelligenzen gibt, werden wohl noch weitere Spiele für eine Veröffentlichung auf Steam abgelehnt werden.