Diablo-4-Community ist sich sicher: Folgt den Ratten für besseren Loot

Für viel guten Loot in Diablo 4 müsst ihr nur den Ratten folgen, so die Fan-Theorie. (Bild: Blizzard)

Wilde Fan-Theorien sind auch für Diablo keine Seltenheit, das zeigt allein die Suche nach dem offiziell gar nicht existierenden Kuh-Level. Möglicherweise liegen den Entwicklern, definitiv aber der Community, absurde Geschichten, die mit Tieren zu tun haben. In der Neusten geht es um Ratten.

Diablo 4: Die einen suchen Kühe, die anderen Ratten

Auf den ersten Blick scheint die Obsession der Diablo-Community mit Tieren etwas merkwürdig – okay, vielleicht auch auf den zweiten, aber dann ergibt alles Sinn. Die Suche nach dem Kuh-Level hat nicht nur Tradition, sondern ist ein tatsächliches Easter Egg in den Vorgängern von Diablo 4. Kein Wunder, dass die Community bereits fleißig auf der Suche ist.

Anders als beim Kuh-Level hat die Ratten-Theorie keine wirkliche Grundlage und basiert auf Reddit-Posts und den darin geschilderten Beobachtungen von Spielern. Es wäre jedoch nicht das erste Mal, dass die fixe Idee einer Community sich als wahr herausstellt.

Spieler sind überzeugt: Ratten führen zu besserem Loot

Der Ausgangspunkt für diese Theorie ist der mittlerweile extrem populäre Reddit-Post von zerger45. Laut ihm sollten Spieler nicht dem vorherbestimmten Weg in einem Dungeon folgen, sondern den Ratten. Die Nagetiere würden wissen, wo der Käse ist, womit der beste Loot gemeint ist und euch zu den Monstern führen, die ihn fallen lassen. So will zerger45 in nur zehn Minuten mehrere Legendarys gefunden haben.

Die Community sprang sofort auf den Zug nach Absurdistan auf, viele probierten es aus und schon befand sich die Ratten-Theorie irgendwo zwischen gefühlter Wahrheit und Meme. Es folgten sogar weitere populäre Posts wie der von iloveobjects, der davon überzeugt ist einen einzigartigen Ring gefunden zu haben, weil er den Ratten gefolgt ist. Laut dem Reddit-Post suchte iloveobjects den Ring für zwei Tage mit intensivem Farmen in Albtraum-Dungeons. Die Ratten führten den Spieler schon nach dem 15. Gegner zum Erfolg.

Vielleicht folgt das Verhalten der Ratten tatsächlich einem Muster, aber es ist nicht die wegweisende Funktion, die Spieler vermuten. In Bethesdas Rollenspiel-Meilenstein Skyrim gingen Spieler zehn Jahre davon aus, dass Füchse sie zu versteckten Schätzen führen. Die Wahrheit sah dann etwas anders aus: