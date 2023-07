Steam: Neue Dead-by-Daylight-Alternative macht euch zu Häschen

Carnival Hunt Official Reveal Trailer

Wer Lust auf ein Horror-Koop-Game der etwas anderen Art hat, sollte das folgende Spiel im Auge behalten: in Carnival Hunt werdet ihr nämlich zu kleinen, aufziehbaren Hasenpuppen. Was das Spiel anders, aber auch ähnlich, machen will wie das große Vorbild Dead by Daylight, erfahrt ihr hier.

Carnival Hunt sprengt Kickstarter-Ziel

Alternativen zu Dead by Daylight gibt es mittlerweile zuhauf. Doch nur wenige sind dabei so originell wie Carnival Hunt. Zwar soll der asymmetrische Multiplayer wieder einen Spieler oder Spielerin gegen ein Team von vier Spielenden stellen, doch das Setting ist etwas anders.

Statt eines menschlichen Teams und einem Killer, dessen Ziel es ist, das Viererteam auszuschalten, schlüpfen Spielende in Carnival Hunt mal zur Abwechslung in andere Rollen. So spielt das Viererteam mechanische Häschenpuppen, die sich gegenseitig aufziehen müssen, um weiterzulaufen. Der Killer übernimmt die Rolle des Monsters.

Klingt interessant? Dann könnt ihr das Spiel jetzt noch auf Kickstarter unterstützen, wo es derzeit in den Trends liegt. Die Kampagne hat mittlerweile über 77.000 Euro eingefahren. Ziel waren 50.000 Euro. Wenn Fans sich weiterhin fleißig beteiligen, werden unter anderem neue Fähigkeiten, aber auch eine Portierung auf Konsolen freigeschaltet.

Der Release der Beta soll noch im vierten Quartal von 2023 auf Steam erfolgen.

Was macht das Spiel außerdem so besonders?

Entwickler Beer Night Studio verspricht ein einzigartiges Spielerlebnis mit einem unverbrauchten Setting. Im Zirkus soll es mehrere Etagen als Level geben, die alle mit ihren eigenen Hindernissen und Herausforderungen aufwarten sollen.

Die Monster, auf Kickstarter als der Magier und der Puppenspieler bezeichnet, sollen mit ihren eigenen Hintergrundgeschichten kommen und wichtig für die Narrative des Spiels sein.

Außerdem wichtig in einem Multiplayer: Ihr sollt eure Charaktere nach Belieben anpassen können. Das gilt sowohl für Skills, die zu eurem Spielstil passen, als auch für Skins, mit denen ihr eure Hasen oder Monster verschönern könnt.

Anders als im Genre-Vorreiter Dead by Daylight, soll es in Carnival Hunt sogar die Option zum Chat während eines Matches geben – sowohl per Text als auch Sprache.

