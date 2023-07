Diablo-4-Spieler feiern neuen Upgrade-Trick – dabei bringt er fast nichts

In der Stadt Kyovashad lernen Spieler als erstes den Schmied in Diablo 4 kennen. (Bild: Blizzard)

Bei einem Spiel wie Diablo 4 sprießen nützliche Tipps und Tricks wie die Pilze aus dem Boden. Doch ist das wirklich alles so hilfreich? Bei manchen gut gemeinten Ratschlägen und tollen Entdeckungen lohnt sich ein genauer Blick, wie zum Beispiel bei diesem Upgrade-Trick, der aktuell im Reddit die Runde macht.

Diablo 4: Items upgraden und Aspekte extrahieren

Ein gut funktionierender Build in Diablo 4 ist das Zusammenspiel aus den gewählten Fertigkeiten, dem Paragon-Brett, den legendären Aspekten und der bestmöglichen Items. Eure Ausrüstung könnt ihr beim Schmied und Juwelier upgraden, um so das Beste aus den Affixen, also den Boni der einzelnen Items herauszuholen. Bei den Aspekten versucht ihr möglichst hohe Varianten zu finden, um diese dann zu extrahieren und auf die passenden Items zu prägen.

Es gibt einen Haufen Tipps und Tricks wie bei diesem Prozess das beste für euren Charakter erreichen könnt. Laut einem Reddit-Post solltet ihr eure Legendarys upgraden, bevor ihr die Aspekte extrahiert, um so höhere Werte zu bekommen.

Funktioniert dieser Upgrade-Trick und ist er sinnvoll?

Ja, dieser Trick funktioniert, wie beschrieben. Wichtig ist, dass nur Aspekte mit absoluten Zahlen und nicht welche mit prozentualen Werten auf diese Art verbessert werden können. Des Weiteren sind eingeprägte Aspekte auch davon ausgeschlossen, was möglicherweise ein Bug ist, dass sich die Affixe auf Items mit eingeprägten Aspekten ja bei Upgrades auch erhöhen.

Sinnvoll ist dieser Trick allerdings nur in wenigen Situationen, da das Verbesserungspotenzial meisten eher gering ist. Hier ein paar Beispiele:

Nach vier Upgrades ist die Lebensregenration pro Gegner, die der Aspekt bietet, um den Wert 1 gestiegen und die maximale Regenration pro Sekunde um den Wert 8.

Nach fünf Upgrades hat sich der Schaden des durch diesen Aspekt erzeugten Staubteufel von 749 auf 1.011 erhöht. Ein deutlicher Schadensbonus, der allerdings auch zustande kommt, weil hier eine weitere Mechanik von Diablo 4 greift. Die Spanne, in der die maximalen und minimalen Werte eines Aspektes oder auch Affixes liegen können (nur sichtbar, wenn die erweiterten Tooltips im Menü aktiviert sind) hängt vom Itemlevel ab.

Überschreitet das Itemlevel einen sogenannten Breakpoint, werden alle Werte stark verbessert und „neu gewürfelt“. In diesem Beispiel wurde durch das Upgraden der aktuell finale Breakpoint bei Itemlevel 725 überschritten, wodurch die enorme Verbesserung aller Werte zustande kam.

Nach fünf Upgrades eines vermachten Legendarys ist der Feuerschaden im Berserkermodus von 545 auf 613 gestiegen. Das ist eine eher geringe Verbesserung.

Um konkretere Items und auch Aspekte zu farmen, hilft dieser Trick:

Wie auch schon Beispiel des Reddit-Posts zu sehen ist, sind der Verbesserungen durch diesen Trick nur selten von signifikanter Größe, zum Beispiel wenn ein Breakpoint beim Itemlevel überschritten wird. Hinzu kommt, dass dieser Trick nur bei absoluten Zahlen funktioniert, die anders als die prozentualen Verbesserungen nicht mit eurem Charakterfortschritt mit skalieren und dadurch schnell ihren Nutzen verlieren.

Wie im Reddit-Thread angemerkt wird, sind aber circa Level 80, die Aspekte aus dem Kodex häufig höher als die in der Spielwelt auffindbaren, da diese mit dem Charakterlevel mitskalieren. Der Upgrade-Trick lohnt sich also eher selten und ist im Zweifel mehr eine Verschwendung von Crafting-Material, besonders wenn ihr anfangt vergessene Seelen für das finale Upgrade zu benutzen.

