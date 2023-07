Nicht kinderfreundlich: Pokémon-Fans tanzen Entwickler auf der Nase herum

Die Pokémon-Community bricht mal wieder die Regeln. (Bilquelle: The Pokémon Company, Getty Images / Лицензия Editorial)

Game Freak gibt Pokémon-Fans die Möglichkeit, sich online in einem offiziellen Forum über die Marke auszutauschen. Mit dem Chaos und Unfug, den die Community dort veranstaltet, hat das Unternehmen wohl nicht gerechnet.

Pokémon-Fans stiften Chaos im Forum

„Welche ist eigentlich eure Lieblingsgeneration“ oder „Wie sieht euer ideales Team aus?“ – solche Fragen hat The Pokémon Company wahrscheinlich erwartet, als vor kurzem das offizielle Pokémon Forum eröffnet wurde.

Stattdessen tobt sich die Community aber auf eine Weise dort aus, die sich teilweise als nicht jugendfrei bezeichnen lässt. Während einige Foreneinträge noch vergleichsweise milde ausfallen – zum Beispiel indem danach gefragt wird, welche Pokémon die Community am liebsten essen würde – gibt es auch Einträge sexueller Natur.

So wird unter anderem gefragt, welche Pokémon die Community am attraktivsten findet. Jemand gesteht seine Anziehung zu Gardevoir und eine weitere Person fragt, warum auch immer, ob das Glurak in deren Profilbild obdachlos aussieht. (Quelle: nintendolife)

Werden die Beiträge bald gelöscht?

In den Guidelines der Seite steht, dass weder Schimpfworte, noch unangemessene Themen erlaubt sind. The Pokémon Company behält sich das Recht vor einzuschreiten, werden diese Regeln missachtet. Womöglich sind die aktuellen Grenzüberschreitungen also nur zu Beginn des Forums zu lesen, bis die besagten unangemessenen Beiträge gelöscht und Accounts gesperrt werden.

Dass Fans von Pokémon und Nintendo gerne mal über die Stränge schlagen, ist spätestens seit dem Miiverse bekannt. Das war eine Art soziales Netzwerk auf der Wii U und dem 3DS, wo Nutzer und Nutzerinnen Bilder und Texte mit der Welt teilen konnten. Schon damals kam es zu vielen unanständigen Bildern und Nachrichten, die teilweise zu Memes wurden. (Quelle: KnowYourMeme)