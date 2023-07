100 Jahre in Stardew Valley: So eine Farm bekommt ihr nie

Ein Fan verbringt eine unglaublich lange Zeit in Stardew Valley. (Bildquelle: Concerned Ape)

Stardew Valley: So sieht die perfekte Farm aus

In Stardew Valley bekommt ihr einen Bauernhof von eurem Großvater vermacht, die ihr wieder auf Vordermann bringen müsst. Ein Spieler verbringt jetzt aber so viel Zeit in dem beschaulichen Tal, dass der Farmer selbst zum uralten Mann wird. Insgesamt spielt er seit mehr als 3300 Stunden. Im Spiel sind das 98 Jahre.

Auf Reddit zeigt der User mit dem Namen violetswan76 seine perfekte Farm, die er komplett ohne Mods gebaut hat. Der Bauernhof ist dabei im Laufe der Zeit zu einer gewaltigen Aquakultur geworden, in der der Farmer alle Fische im Spiel heranzüchtet. Auf der Ingwerinsel stehen Feldfrüchte und Obstbäume sowie eine gewaltige Anzahl an Fässern und Einmachgefäßen.

Stardew-Valley-Fan will 999 Exemplare von jedem Item

Der Farmer gibt an, etwa im Jahr 60 seine perfekte Farm vollendet zu haben. Jetzt will er allerdings noch 999 Exemplare von jedem Item im Spiel sammeln. Wenn ihn das Langzeitprojekt doch einmal langweilt, macht er auch Pause – manchmal sogar mehrere Monate lang. Allerdings würde er doch immer wieder neue Herausforderungen finden, um sich wieder nach Stardew Valley zu begeben.

Nach fast 100 Jahre: Farmer arbeitet noch jeden Tag

In den Kommentaren des Reddit-Posts haben die Fans natürlich einige brennenden Fragen. So wollen sie natürlich wissen, für welchen Heiratskandidaten sich der alte Farmer entschieden hat. violetswan76 erklärt hier, dass er zunächst Harvey gereitatet und mit ihm auch zwei Kinder bekommen hat. Vor etwa 30 Jahren habe er dann aber die Scheidung eingereicht und stattdessen Elliot geheiratet.

Trotz der vielen Jahren auf der Arbeit hat er laut eigenen Angaben immer noch so viel zu tun, dass er erst spät in der Nacht ins Bett fällt oder sogar auf dem Feld zusammenbricht. Das sei jetzt aber kein Problem mehr, da die Krankenhausrechnungen sein Vermögen kaum antasten.