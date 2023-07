Ubisoft bestraft Shooter-Spieler wegen Fehler, den sie selbst verbockt haben

Ein Exploit sorgt in The Divison 2 gerade für Ärger. (Bild: Ubisoft)

Ubisofts Loot-Shooter The Division 2 wird gerade von einem Bug heimgesucht, der den Spielenden eine ganze Ladung mehr XP beschert als vorgesehen. Jetzt meldet der Publisher sich mit einer Warnung an die Fans, bei der es Sperren hagelt, wenn sie den Bug ausnutzen.

Ubisoft will Bug-Exploit durch Strafen verhindern

Im Descent-Modus in Tom Clany’s The Division 2 findet sich aktuell ein Bug, der es Spielern ermöglicht, mithilfe des Launchers an zusätzliche Erfahrungspunkte und SHD-Levels zu kommen und sich so einen Vorteil zu verschaffen. Ein klassischer Exploit eben.

Anstatt sich nun schnellstmöglich auf Fehlersuche zu begeben und den Bug in ihrem Spiel zu fixen, wendet sich Ubisoft jetzt per Twitter an die Fans. Darin werden zweiwöchige Suspendierungen angedroht, sollten Spieler einmalig von dem Exploit Gebrauch machen. Außerdem sind sie dann auf dem Radar des französischen Publishers und werden schärfer beobachtet.

Die Sperre kann je nach weiteren Vergehen ausgeweitet werden und sogar in einem permanenten Block enden. Alle, die den Exploit genutzt haben und nach ihrer Sperrzeit wieder ins Spiel entlassen werden, müssen mit einer Zurücksetzung ihres erbeuteten Fortschritts rechnen.

Wann Ubisoft sich dem Fehler annimmt und damit die Situation entschärft, geht aus der Stellungnahme nicht hervor.

The-Division-Spieler sind zwiegespalten

Die Reaktionen auf den Post scheinen die Spielenden von The Division 2 in zwei Lager zu spalten. Die einen finden Sperrungen vollkommen richtig, schließlich sei es ein unfairer Vorteil gegenüber Spielern, die diesen Exploit nicht nutzen.

Andere finden, Ubisoft sollte Spielende nicht für ihre eigenen Fehler verantwortlich machen. Schließlich tragen sie die Verantwortung dafür, dass der Shooter einwandfrei läuft. Dieser Auffassung ist auch Branchenkenner Tom Warren, der seiner Frustration in einem eigenen Tweet freien Lauf lässt:

„Das ist genau der Grund, warum ich vor Jahren aufgehört habe The Division zu spielen. Wenn du Fehler in deinem Spiel hast, solltet du Spieler, die diesen nutzen, nicht bestrafen.“

Die Nutzung von Exploits sind auf jeden Fall ein diskussionswürdiges Thema und werden wohl immer unterschiedlich bewertet werden. Wenn Spieler allerdings unter nachteiligen Bugs leiden müssen, sollten ihnen vorteilhafte Exploits ebenfalls zustehen. Oder?

