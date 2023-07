Diablo 4: Fans diskutieren nervige Features – daran soll Blizzard arbeiten

Die Community diskutiert die nervigsten Features von Diablo 4. (Bild: Blizzard)

In einigen Wochen steht die erste Season für Diablo 4 an, das bedeutet neue Quests, Spielmechaniken und auf jeden Fall der Neustart mit einem frischen Charakter. Ginge es nach einigen Fans, könnte Blizzard gleich ein Update in Sachen Benutzerfreundlichkeit dranhängen, denn die erntet bei der Community viel Kritik.

Diablo 4: Community kritisiert nervige Features

Blizzard steckt aktuell mitten in den Vorbereitungen für die erste Season von Diablo 4. Bereits im Vorfeld zeigten sich einige Spieler nicht gerade erfreut über die Tatsache, für eine Season einen neuen Charakter anfangen zu müssen. Bei Blizzard hat man bereits eingelenkt und so müsst ihr zum Beispiel die Altäre von Lilith kein zweites Mal abklappern und auch die Wegpunkte der Hauptstädte sind bereits freigeschaltet.

Dennoch verbleiben viele Features im Spiel, die von Teilen der Community als nervig, umständlich oder gar unnötig empfunden werden. Der Reddit-Nutzer Mandus_Therion hat sogar eine sehr umfangreiche Liste mit Mängeln bei der Benutzerfreundlichkeit. Sein Post zu dem Thema findet unter den Spielern breite Zustimmung.

Woran soll Blizzard konkret arbeiten?

Laut Mandus_Therion sind es viele kleine und auch größere Dinge, die die Spielerfahrung unnötig erschweren und die einem Entwickler wie Blizzard eigentlich schon im Vorfeld hätten auffallen können. Zu den Beschwerden zählen beispielsweise das Limit für Nebenquests, die fehlende Erklärung, wie Albtraum-Siegel funktionieren und die komplett überflüssigen blauen Glyphen für das Paragon-System.

Ein großer Kritikpunkt ist das Fehlen eines Loadout-Systems für unterschiedliche Skillungen und Ausrüstungs-Sets. Mit am meisten diskutiert wird das Upgrade-System rund um die Aspekte. Viele finden es viel zu unübersichtlich und haben Probleme im Blick zu behalten, welche Aspekte sie im Inventar, im Kodex oder bereits auf ihren Items haben.

Der Gameplay-Trailer zu Diablo 4:

Diablo 4 - Gameplay Trailer

Ob sich daran schon zu ersten Season etwas ändern wird, ist aktuell unklar. Blizzard wird heute Abend (06. Juli 2023) ab 20:00 Uhr deutscher Zeit in einem Livestream weitere Details dazu verraten. Ihr könnt den Stream auf dem offiziellen YouTube-Kanal verfolgen.