Gewinnspiel: Feiert mit uns 25 Jahre spieletipps und gewinnt tolle Preise

Wir haben mit euch etwas Großes zu feiern: spieletipps wird 25 Jahre alt! Aus diesem Anlass gibt es für euch ein tolles Preispaket zu gewinnen. Nicht lange zögern, gleich mitmachen!

Pikmin 4: Das kleine große Abenteuer geht weiter

Ja, es ist wahr: Ein sattes Vierteljahrhundert lang bringen wir euch jeden Tag neue Informationen über euer und unser liebstes Hobby: alles rund um Videospiele. Um euch ein kleines Dankeschön für eure langjährige Treue zu geben, hat einer unserer langjährigsten Medienpartner für euch ein wunderschönes Gewinnpaket zur Verfügung gestellt.

Die Rede ist natürlich von Nintendo. Und das Preispaket, das der Publisher für euch beisteuert, verspricht jede Menge Spielspaß! An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die großzügige Spende! Das gibt es zu gewinnen:

1 x Nintendo Switch OLED

1 x Pikmin 4

Merchandise rund um Pikmin 4 (T-Shirt, Schlüsselanhänger, Smartphone-Halter, Tagesplaner)

Gewinnt das brandneue Pikmin 4 mitsamt einer schicken OLED-Switch und coolem Merchandise

Wenn ihr schon im Besitz einer Nintendo Switch seid, gönnt euch den Spaß und holt euch die Demo von Pikmin 4, die ihr gerade im Nintendo eShop kostenlos runterladen könnt. Damit könnt ihr euch schon mal einen Vorgeschmack holen, bis das Spiel in seiner vollen Pracht am 21. Juli 2023 erscheint.

Übrigens: Auch die Kollegen von GIGA feiern das 25-jährige Bestehen der Seite und haben auch eine ganze Reihe an coolen Preisen zu gewinnen. Schaut am besten gleich mal vorbei und macht mit!

So, jetzt wisst ihr, warum es was Cooles zu gewinnen gibt und was es sein wird. Kommen wir zur wirklich wichtigen Frage: Wollt ihr das haben?

Blöde Frage. Natürlich wollt ihr das haben. Schreiten wir zur Tat!

Ich will gewinnnen! Was muss ich tun?

Normalerweise stellen wir an dieser Stelle eine mehr oder minder knifflige Frage und geben euch ein paar Antwortmöglichkeiten vor. Diesmal machen wir das etwas anders. Die Aufgabe ist ganz einfach: Verratet uns, welches Spiel euch in den letzten 25 Jahren am meisten Freude bereitet hat!

Und hier die Spielregeln. Bitte ganz genau durchlesen, sonst landet eure Teilnahme vielleicht im Papierkorb!

Wenn ihr soweit seid, schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort " 25 Jahre ".

". Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Sagt uns, in welcher Größe ihr das T-Shirt gerne hättet!

Teilt uns in der Mail eure Versandadresse mit, sonst können wir euch den Gewinn nicht zustellen.

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 23. Juli 2023 um 23:59 Uhr.

Der Gewinner oder die Gewinnerin wird unter allen vollständigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet.

Wir freuen uns auf eure Antworten, bedanken uns recht herzlich für eure Treue und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!