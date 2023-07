Diablo 4: Inhalte der 1. Season – es wird wahrlich herzzerreißend

In der 1. Season von Diablo 4 reißt ihr Monstern die Herzen heraus und tragt sie als Schmuck. (Bild: Blizzard)

Die Bezeichnung „herzzerreißend“ ist für die 1. Season in Diablo 4 auf morbide Art sogar wörtlich zu nehmen. Das Thema Saison der Entartungen dreht sich um die Herzen der Monster und was ihr damit anstellen könnt. In einem Livestream stellte Blizzard die wichtigsten Neuerungen vor und verriet natürlich auch das Startdatum.

Diablo 4: Saison der Entartungen startet in 2 Wochen

Blizzard kündigt die Saison der Entartungen für Diablo 4 an. Los geht es ab dem 20. Juli 2023, in der Regel soll eine Season zwölf Wochen andauern, dass bedeutet ihr habt bis Oktober Zeit euch die neuen Inhalte anzuschauen. Bevor wir zur selbigen kommen, hier noch ein paar wichtige Fakten vorab, die vor allem für neue Spieler wichtig sind.

Ihr müsst jede Season wie auch schon in Diablo 3 einen neuen Charakter erstellen. Habt ihr die Kampagne bereits ein Mal abgeschlossen, könnt ihr diese wie bei jedem neuen Charakter optional überspringen. Um die Season-Inhalte spielen zu können, müsst ihr die Kampagne abgeschlossen haben. Ob ihr das mit einem normalen oder einem saisonalen Charakter macht, ist aber egal.

Wichtig ist, dass alle entdeckten Gebiete und Altäre von Lilith mit in die Season übernommen werden. Ihr startet also mit einem ordentlichen Schub beim Regionsfortschritt in die 1. Season. Das Pferd und die Schnellreisepunkte in den Hauptstädten habt ihr von Beginn an.

Der Story-Trailer zu 1. Season in Diablo 4:

Diablo 4: Saison der Entartungen – Anküdigungstrailer

Inhalte der 1. Season

Wie ihr im Story-Trailer sehen könnt, gibt es eine neue Bedrohung in Sanktuario. Gemeinsam mit Cormond, einem ehemaligen Priester der Kathedrale des Lichts, versucht ihr die Quelle der neuen Verderbnis zu finden. Diese Geschichte findet losgelöst von der Hauptquest von Diablo 4 rund um Lilith und Inarius statt.

Das erwartet euch in der 1. Season:

Es gibt eine neue Questreihe mit einer eigenständigen Geschichte.

mit einer eigenständigen Geschichte. Insgesamt sechs neue einzigartige Gegenstände und sieben neue Aspekte , die auch für nicht-season Charaktere zugänglich sind.

und sieben , die auch für nicht-season Charaktere zugänglich sind. Eine Seasonreise mit insgesamt sieben Kapiteln, die unterschiedliche Herausforderungen bieten. Die Belohnungen sind Aspekte, Materialien und Fortschritt beim Battle Pass.

mit insgesamt sieben Kapiteln, die unterschiedliche Herausforderungen bieten. Die Belohnungen sind Aspekte, Materialien und Fortschritt beim Battle Pass. Einen Battle Pass mit 27 kostenlosen Stufen und 63 Premiumstufen. Diese freigeschalteten Cosmetics gelten für alle Klassen.

mit 27 kostenlosen Stufen und 63 Premiumstufen. Diese freigeschalteten Cosmetics gelten für alle Klassen. Saisonale Segen, die mit schwelender Asche freigeschaltet werden und beispielsweise einen EP-Buff gewährend oder die Wirkdauer von Elixieren erhöhen.

Das sogenannte Seasonthema sind die entarteten Herzen. Während der Season trefft ihr auf Gegner mit dem Affix „entartet“. Besiegt ihr diese Gegner, bekommt ihr ein entartetes Herz, das es in insgesamt drei Kategorien gibt. Diese Herze verleihen euch besondere Mächte, wovon es 32 verschiedene gibt. Ihr sockelt die Herzen wie Edelsteine in die Slots eures Amuletts und der zwei Ringe, diese neuen Sockel gibt es natürlich auch in drei Kategorien.

Ihr könnt jedes Herz nur einmal verwenden, sockelt ihr ein neues Herz in ein Schmuckstück, wird das alte zerstört. Die entarteten Gegner sind Zufallsbegegnungen, ihr könnt aber in verseuchten Tunneln direkt die Herzen farmen. Dort wartet mit Varshan dem Verzehrten auch ein neuer Boss auf euch.

Der Patch für die erste Season wird bereits am 18. Juli 2023 zum Download bereitstehen. Ab diesem Zeitpunkt gelten die genannten Regionsfortschritte auch accountweit, aus technischen Gründen müsst ihr euch hierfür einmal mit dem Charakter einloggen, der den weitesten Fortschritt hat.