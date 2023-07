Diablo 4: 3 Dinge, die ihr vor Season 1 unbedingt noch erledigen müsst

Cormond ist ein neuer NPC in der 1. Season von Diablo 4. (Bild: Blizzard)

Die 1. Season für Diablo 4 steht vor der Tür, doch bevor es losgeht, gibt es noch einiges zu tun. Für einen optimalen Start in die neuen Inhalte müsst ihr eine kurze aber sehr wichtige Checkliste abarbeiten, um bestmöglich vorbereitet zu sein.

Diablo 4: Das erwartet euch in Season 1

Die „Saison der Entartungen“ ist die 1. Season für Diablo 4. Dort erwarten euch eine neue Quest-Reihe, eine Season-Reihe, sowie neue Mechaniken, Items und Aspekte. Season-Start ist der 20. Juli 2023. Welche Inhalte es im Detail zur 1. Season gibt, haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst:

Für neue Spieler ist es wichtig zu wissen, dass ihr für jede Season einen neuen Charakter erstellen müsst. Diese existieren für die etwa zwölf Wochen einer Season getrennt von euren anderen Charakteren und gehen nach Abschluss der Season auf das Ewige Realm über. Für einen guten Start in die Season müsst ihr vorher noch ein paar Dinge erledigen.

3 Dinge, die ihr vor dem Start der 1. Season erledigen müsst

Zwar sind Seasons in der Regel sehr gute Einstiegspunkte, um überhaupt mit Diablo 4 anzufangen, doch wenn ihr bereits einige Stunden ins Spiel investiert habt, solltet ihr diese drei Dinge vor dem Start der Season noch erledigen.

1. Beendet die Kampagne

Der Abschluss der Kampagne ist der wichtigste Punkt, denn ihr müsst diese abschließen, um überhaupt die Season-Inhalte spielen zu können. Erstellt ihr einen saisonalen Charakter, ohne die Kampagne beendet zu haben, müsst ihr dann auf dem Season Realm die Kampagne von vorne spielen.

Habt ihr die Kampagne abgeschlossen, könnt ihr mit eurem neuen saisonalen Charakter diese einfach überspringen und direkt die Season-Reise und die neue Quest-Reihe beginnen. Außerdem habt ihr dann ab Level 1 bereits euer Reittier.

Mit diesen Builds von den Kollegen bei GIGA Games kommt ihr schnell durch die Kampagne:

Diablo 4: Die besten Builds für alle Klassen Bilderstrecke starten (11 Bilder)

2. Steigert euer Ansehen

Der Season-1-Patch geht bereits am 18. Juli 2023 online. Mit diesem Patch gelten Teile eures Regionsfortschritts für alle Charaktere (auch Season) eures Accounts, sobald ihr euch das erste Mal mit euren bereits existierenden Charakteren einloggt.

Alle entdeckten Gebiete, die Schnellreisepunkte in den Hauptstädten und alle entdeckten Altäre von Lilith sind dann für all eure Charaktere freigeschaltet. Durch die Altäre bekommt ihr einen Bonus von 68 Punkten auf alle Attribute, was für euren neuen saisonalen Charakter ein starker Boost schon ab Level 1 ist.

Mit diesem Guide seid ihr schnell stark genug, euer Ansehen schnell zu steigern:

Euer gesammeltes Ansehen durch die Altäre und die entdeckten Gebiete wird ebenfalls übertragen, das heißt ihr startet mit fünf zusätzlichen Trankaufladungen und fünf Fertigkeitspunkten in die Season. Die dritte Stufe des Ansehens und damit fünf weitere Fertigkeitspunkte sind in jedem Gebiet nur wenige Quests und Dungeons entfernt.

Entdeckt vor der 1. Season also alle Gebiete und Altäre von Lilith.

3. Verliert nicht euren Hardcore-Charakter

Solltet ihr mit eurem Hardcore-Charakter bereits viele Gebiete und Altäre entdeckt haben, passt gut auf ihn auf. Ihr könnt ab dem 18. Juli euren Fortschritt nicht auf alle Charaktere übertragen, wenn euer bester Charakter für immer tot ist. Für die Übertragung auf den Account ist nämlich ein einmaliges Einloggen notwendig.

Der Ankündigungstrailer zur 1. Season in Diablo 4: