Konkurrenz für Die Sims: Rivale stellt wichtigstes Feature vor

Life by You: Charaktererstellung beim Sims-Rivalen

Die Sims 4 ist bald nicht mehr der einzige Stern am Himmel der Lebenssimulationen. Die Entwickler hinter Life by You präsentieren in einem neuen Video jetzt ein ganz besonderes Feature. Es geht um die Erstellung der Spielfiguren.

Life by You stellt umfangreiche Charaktererstellung vor

Die Sims 4 sitzt aktuell noch bequem auf dem Thron der Lebenssimulationen. Mit Life by You könnte sich das ändern. Publisher Paradox Interactive stellt jetzt das wohl wichtigste Feature des Genres vor: Die Charaktererstellung.

Die Entwickler führen euch hier durch die vielen verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, die euch in Life by You erwarten. Zunächst könnt ihr einen maskulinen oder femininen Körperbau auswählen. Dann geht es weiter mit Schiebereglern zu Größe, Gewicht und Muskelmasse.

Der Teufel liegt aber im Detail. Mit noch vielen weiteren Schiebereglern könnt ihr den Körper eurer Figur frei anpassen. Es gibt die Kategorien Oberkörper, Hüfte, Arme und Beine. Dabei scheut Life by You auch nicht vor Extremen zurück. Einige der Einstellungen lassen vermuten, dass ihr auch richtige Monster erstellen könnt. Für die Hautfarbe könnt ihr dann bei Bedarf sogar frei aus einem Farbkreis wählen.

EA sollte für die Sims 5 auch einige Verbesserungen vornehmen:

Life by You: Muss sich EA warm anziehen?

Während der Charaktererstellung trägt der Charakter entweder seine normale Kleidung oder Unterwäsche. Dies lässt sich bei Bedarf auch umschalten, damit ihr ausprobieren könnt, wie sich die Einstellungen auf die Klamotten auswirken. Während es im aktuellen Video vor allem um den Körperbau geht, hat Paradox Interactive in einem vorherigen Video bereits präsentiert, wie ihr das Gesicht der Spielfigur anpassen könnt (Quelle: Life by You).

Die Sims-Alternative will noch mit vielen weiteren Features punkten. So soll es eine komplett offene Welt geben, die ihr mit verschiedenen Fortbewegungsmitteln bereisen könnt. Außerdem werden die Charaktere in Life by You in einer echten Sprache sprechen.

Life By You soll am 12. September im Early Access auf Steam und im Epic Games Store erscheinen.