Vorfreude auf Steam: Heiß erwartetes Fantasy-RPG mutiert zum Bestseller

Seit fast drei Jahren dümpelt Baldur’s Gate 3 in der Early-Access-Phase auf Steam herum. Doch so langsam geht es in die heiße Phase: Jetzt kann sich das langerwartete Fantasy-RPG schon vor Release einen schicken Platz in den Topsellern der PC-Plattform sichern.

Baldur’s Gate 3 schnappt sich Platz in den Steam-Charts

Baldur’s Gate 3 befindet sich bereits seit Oktober 2020 in einigen Steam-Bibliotheken von RPG-Fans. Immerhin ist die Fantasy-Hoffnung seitdem im Early Access für Interessierte spielbar.

Doch jetzt scheinen die PC-Spieler der Plattform erst so richtig zuzuschlagen. Aktuell belegt Baldur’s Gate nämlich den fünften Platz der Topseller (Quelle: Steam-Topseller).

Gründe für die plötzliche Aufmerksamkeit dürften definitiv der vorgezogene PC-Release für den 3. August und das kürzlich abgehaltene Release-Showcase „Panel From Hell“ mit vielen neuen Informationen zum Spiel sein. Eigentlich sollte Baldur’s Gate 3 final erst am 31. August erscheinen, doch die Nähe zum anderen RPG-Koloss Starfield dürfte die Macher von Larian Studios zum früheren Release verleitet haben.

PS5-Spieler müssen sich dafür etwas länger gedulden, dort erscheint das Rollenspiel erst am 6. September. Am längsten müssen Xbox-Spieler warten. Dort versucht das Entwickler-Team noch, den Splitscreen-Modus auf der Series S zum Laufen zu bringen. Ein festes Datum steht daher noch nicht.

Mehr Inhalt fürs RPG: Romanzen mit Bären

Auf Steam genießt das riesige Fantasy-Epos der Divinity-Macher im Early Access eine sehr positive Bewertung. 93 Prozent der Spielenden scheinen begeistert.

Doch wie die letzte Entwicklerpräsentation zeigt, können sich Spieler nach dem offiziellen Release auf noch mehr Inhalt freuen. Im Fokus des Showcases standen unter anderem die Charaktererstellung und die Romanzen des Rollenspiels.

Ein von den Spielern positiv aufgenommener Aspekt ist zum Beispiel die Umskillung des Charakters. Ihr könnt euch an jedem Punkt im Spiel entscheiden, euren Build zu ändern. Das ist für Spieler mit engen Zeitplänen besonders praktisch, da ihr nie gezwungen seid, das Spiel von vor starten zu müssen.

Bei den Romanzen scheint Larian Studios auch voll den Geschmack der Fans zu treffen. Neuerdings könnt ihr euch nämlich mit Druiden in Bärenform vergnügen. Seht euch die Reaktionen beim Event hier kurz an:

Ab dem 3. August könnt ihr euch in die tiefen und intensiven Storys von Baldur’s Gate 3 stürzen und diese sogar mit zwei bis vier Spielern im Koop-Modus erleben.

