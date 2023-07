Marvel-Held kriegt eigenes Spiel: EA kündigt neues Singleplayer-Abenteuer an

Marvel’s Avengers hatte keine Superhelden-Landung. Dafür bekommt ein Held jetzt ein eigenes Abenteuer von EA spendiert. (Bild: Crystal Dynamics)

Um seinen Lieblingshelden aus dem Marvel-Universum zu spielen, gibt es mittlerweile eine große Auswahl an Games. Während Helden wie Spider-Man bereits des Öfteren in ihren eigenen Abenteuern die Welt retten durften, hatte Black Panther bisher nur im Team seinen Auftritt. Bis jetzt! Denn EA kündigt taufrisch ein neues Singleplayer-Game mit dem Beschützer von Wakanda an.

EA lässt euch Black Panther spielen

Bei Electronic Arts befindet sich ein brandneues Superhelden-Game in der Mache. Zusammen mit Marvel Games bringen sie ein Action-Adventure mit Black Panther auf den Markt, bei dem die Erzählung und eure Auswirkungen darauf im Mittelpunkt stehen. Es wartet also ein fesselndes Einzelspielererlebnis in Third-Person-Perspektive.

Das Spiel entsteht im neu gegründeten Studio Cliffhanger Games, welches Talente aus anderen Spielen wie Mittelerde: Mordors Schatten, God of War, Halo Infinite und Call of Duty um sich versammelt. Die Ankündigung samt kleinem Teaser findet ihr auf Twitter:

Was ist schon über das Marvel-Projekt bekannt?

Da das Studio noch aktiv nach Mitarbeitenden für das Projekt sucht und noch nicht einmal ein offizieller Name steht, könnt ihr davon ausgehen, noch ein paar Jahre auf das fertige Spiel zu warten. Das schreiben EA auch auf ihrer offiziellen Webseite.

Laut leitendem Kopf Kevin Stephens werdet ihr im Marvel-Game mehr Kontrolle über die Erzählung haben, als es je ein anderes Story-Game vorgemacht hat. Er sagt dazu:

„Wir sind engagiert Fans eine beschreibende und authentische Black-Panther-Erfahrung zu liefern, in der sie mehr Handlungsspielraum und Kontrolle über ihre Erzählung haben, als sie jemals in einem Story getriebenem Spiel erlebt haben. Wakanda ist eine reich gefüllte Superhelden-Sandbox und unsere Mission ist es, eine epische Welt für Spieler zu entwickeln, die Black Panther lieben und die Welt von Wakanda so sehr wie wir entdecken wollen.“

Auch wenn das Projekt noch in den Kinderschuhen steckt und bisher noch keine konkreten Details in Stein gemeißelt sind, dürfen wir uns wohl auf eine ausladende, reagierende Welt in Wakanda freuen.

Welche Filme und Serien im Marvel-Universum in nächster Zeit auf euch warten, zeigt dieses umfangreiche Video unserer Kollegen von Kino: